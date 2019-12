Mit dem Pianisten Christian Dozzler und dem Gitarristen Michael van Merwyk waren besondere Solisten eingeladen worden. Auch die leicht veränderte Hausband präsentierte sich von ihrer besten Seite. Da Christian Bleiming in Münster spielen musste, erlebte man den versierten Christian Rannenberg am Klavier. Er hat seine Kunst bei keinem geringeren als Blind John Davis gelernt hat und sogar den Pinetop-Boogie-Award als Blues-Pianist erhalten.

Unterstützung an der Saitenfront erhielten Kai Strauss und Erkan Özdemir vom jungen Sänger und Gitarristen Tobias Kock, den man schon mit den „Bluesanovas“ erlebt hat. Mit Alex Lex am Schlagzeug war auch die Rhythmussektion bestens vertreten und so ging es stimmungsvoll in eine von tiefen Gefühlen durchdrungene musikalische Welt.

Als Christian Dozzler und Michael van Merwyk die Bühne betraten, erlebte man zwei Musiker, die sich einfach gut verstehen und die Ideen des Partners mit Akribie und Feinsinn weiterentwickeln. Wie auf ihrem Silberling „Darkest Night“ schenkten sie auch live dem Publikum ein unter die Haut gehendes Erlebnis.

Wenn sie legendäre Klassiker wie „You see“ anstimmten, spürte man ihre tiefe Verbundenheit mit dieser stimmungsvollen Musik. Der warm timbrierte Klang der Gitarre verband sich mit dem dynamisch exquisit abgestuften Klavierton. Auch gesanglich brachten beide ihre hohen Qualitäten ein. Aus ihrer zufälligen Begegnung in Memphis hat sich eine künstlerische Zusammenarbeit entwickelt, die einem lebendigen Blues mit all seinen offenen Stilarten entspricht. Man spürt ihre Wurzeln beim „Real old school Blues“, aber sie haben eine lebendige Spielweise entwickelt, die aus der Tradition heraus aufgeschlossen ist für Veränderungen.

Solch ein interessantes Duo erlebt man nicht alle Tage. Da waren die eher introvertierten Songs von Christian Dozzler und Michael van Merwyk sicherlich die innigsten Momente des Abends. Aber auch wenn die anderen Musiker im Stile einer Session dazukamen, wussten Christian Dozzler und Michael van Merwyk mit ihrer Erfahrung einen lebendigen Dialog zu führen. Da reagierten sie auf kleinste Andeutungen der Band, spielten sich also nicht in den Vordergrund sondern waren Teil einer im Dienste des Blues zusammengefügten Band.

Christian Dozzler und Michael van Merwyk haben die Gempt Blues Session um eine besondere Facette bereichert. Allen Musikern muss man für solch ein unter die Haut gehendes Blues-Erlebnis dankbar sein.