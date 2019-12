Mit dem Erlös wird laut Bericht die evangelische Kirchengemeinde in Valencia unterstützt, die für gut 25 Jungen, die auf der Straße leben, ein Kinderheim unterhält und den Kindern Lebensmittel, Schulunterstützung und Freizeitangebote zukommen lässt. Auf dem Krippenmarkt erzielten die Konfis ebenfalls einen Überschuss mit ihrem „Weltladen“ mit fair gehandelten Produkten.

So kamen 570 Euro zusammen, die die Jugendlichen an das „Casa Hogar“ in Valencia weiterleiten.