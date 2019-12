Die RTL-Wetterfee plaudert am Donnerstagabend vor rund 60 Besuchern aus dem Nähkästchen. In die Höhen und Tiefen ihrer privaten Großwetterlage gibt die 55-Jährige ebenso Einblick wie in die Hochs und Tiefs, die für das Wetter verantwortlich sind, das sie den Zuschauern des Privatsenders präsentiert.

Was dem Fernsehpublikum verborgen bleibt, erfahren die Frauen und Männer in Lengerich. Meteorologen und Moderatoren erfinden das Wetter nicht, aber „die hohe Kunst der Vorhersage ist stark beeinflusst“ von deren persönlicher Großwetterlage. Will heißen, lebe der Mensch, der die Vorhersage verkaufe, in Scheidung oder räumlich von seiner Familie getrennt, variiere er kreativ seinen Auftritt. Je nachdem, ob sich seine Lebenseinstellung eher an der Philosophie des halbvollen oder des halbleeren Glases orientiere, führt Biewer aus, warum sich das Vorurteil, der Wetterbericht sei immer falsch, hartnäckig halte. Wenn dann auch noch des Zuschauers Glas halbleer sei, werde man schnell zur „Wetterschwindlerin“. Zumal der Zuschauer meist nicht bis zum Ende zuhöre, ihm deshalb entgehe, dass mit 20 Grad Celsius nur am Oberrhein zu rechnen sei.

Spitzen an die Öffentlich-Rechtlichen kann sich die Autorin nicht verkneifen. Während diese sich ausschließlich auf den Deutschen Wetterdienst stützten, „machen wir unser eigenes Wetter aus dem Mix verschiedener Wetterdienste“, verrät die Frau. Sie räumt ein, es durch ein Missgeschick zu ihrer heutigen Bekanntheit gebracht zu haben. Ein Lachanfall während einer Livesendung im Jahr 2001 „war das Beste, was mir passieren konnte“. Dass die durch Gebühren finanzierten TV-Sender mit „studierten Meteorologen“ zusammenarbeiten, ist für die RTL-Frau ebenfalls kein Problem. „Bei uns ist die Stimmung besser“, freut sie sich.

Maxi Biewer hat ein Leben jenseits des Wetterberichts, und auch daran lässt sie ihr Publikum im Veranstaltungsraum teilhaben. Sie lässt ihre Begegnungen mit kölschem Karneval und Köbes (Kellner) Revue passieren, blickt zurück auf ihre Flucht von Ost- nach West-Berlin wenige Monate vor der Maueröffnung und stellt fest, dass es in der DDR auch „viel Gutes“ gegeben habe.

Beinahe poetisch bricht sie am Ende eine Lanze für alle, die nachts arbeiten müssen, „wenn die Träume fliegen und die Welt friedlicher als in Wirklichkeit ist“.