Jetzt fand die erste Ausbildung nach einer neuen Konzeption statt. Zwölf Schülerinnen haben sich auf deren Basis qualifiziert und stehen dem HAG nun drei Schuljahre lang als Helferinnen zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jährlich absolvieren zwischen zehn und 25 Schüler der Jahrgangsstufe 9 diese 30-stündige Ausbildung am HAG im Rahmen einer außerunterrichtlichen AG. In zweistündigen Einheiten unter der Woche und Kompaktmaßnahmen an Wochenenden werden sie für die Anleitung und Begleitung von Gruppen sowie Planung und Durchführung von sportlichen Aktivitäten in Schule und Verein fit gemacht. Die Ausbildung findet in Kooperation mit der Sportjugend im KSB Steinfurt, dem TV Lengerich und weiteren externen Partnern statt. Zusätzlich steht den bereits qualifizierten Sporthelferinnen und Sporthelfern eine weiterführende Qualifikation zum Sporthelfer II oder Jugend- und Übungsleiter offen.

Die Sporthelfer am HAG begleiten, planen und führen Aktivitäten in der Schule, beispielsweise Pausensport-Angebote, Schulsportaktivitäten, Tage der offenen Tür und Schulsportfeste in Kooperation mit den Lehrkräften durch.

Zudem bringen sich die Sporthelfer bei der Durchführung von Sportfesten und Veranstaltungen anderer Schulen und Vereine in und um Lengerich ein. Durch die einheitlichen blau-gelben T-Shirts mit Sporthelfer-Logo fallen sie dabei optisch auf.