In der Stiftschänke in Leeden bedankten sich die Vorstände Peter Steinbeck , Dr. Jürgen Vutz und Dr. Falco Paepenmüller bei den anwesenden Jubilaren für die große Loyalität und den Einsatz. „Unsere Jubilare kommen zusammen auf stolze 1800 Jahre bei W & H. Viel haben Sie in dieser langen Zeit erlebt und dem Unternehmen in guten und schweren Zeiten die Treue gehalten. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen. Sie sind ein wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte von Windmöller & Hölscher“, lobte Peter Steinbeck.

Der Lengericher Maschinenbauer feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen unter dem Motto „Wir bauen Zukunft“. „Das passt auch zu Ihrem Ehrentag: In ihrer langen Zeit bei W & H haben Sie das Wir geprägt. Beim Bauen haben sie unzählige neue Maschinengenerationen begleitet und die Zukunft gestalten Sie bei und mit W & H seit ihrem ersten Tag.“

Im Anschluss nahm der Vertriebsvorstand die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise in deren Anfangsjahre: Mit Anekdoten aus dem Weltgeschehen, wie der Markteinführung des Walkman 1979 oder dem Super-Wahljahr 1994 und den Ereignissen im Unternehmen weckte er Erinnerungen und regte so nostalgische Gespräche an.

Betriebsratsmitglied Daniel Bardelmeier gratulierte den Ehrengästen im Namen des Betriebsrats und erhob sein Glas auf das Wohl der Jubilare.