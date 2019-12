Die Bäume sind durch Wassermangel und Hitze in den vergangenen zwei Jahren und verschiedene Forstschädlinge sowie Baumkrankheiten stark geschädigt. Alle betroffenen Bäume stehen direkt an Wegen und Straßen, so dass immer wieder mit kurzzeitigen Sperrungen gerechnet werden müsse. Hinzu kämen rund 20 Bäumen, an denen Totäste herausgeschnitten werden müssen, um Schäden durch ein eventuelles Herabfallen des Holzes zu vermeiden.

Der Waldzustandsbericht bestätigt nach Angaben des Landschaftsverbandes, dass Wetterextreme wie Hitze, Dürre, Stürme und Schadinsekten die Wälder in den vergangenen Jahren stark geschädigt haben. Nur jeder fünfte Baum sei noch gesund. Viele Bäume sterben in kurzer Zeit ab. Auch von noch gesund aussehenden Bäumen können größere Äste herabfallen und Waldbesucher verletzen.

Der LWL will nach eigenen Angaben weiterhin seinen Sorgfaltspflichten bei der Verkehrssicherung gewissenhaft nachkommen. Er verweist zudem auf Paragraf 14 Bundeswaldgesetz. In dem steht, dass das Betreten und Befahren eines Waldes auf eigene Gefahr geschieht.

Der LWL bittet die Bürger, aus Gründen der eigenen Sicherheit, die Absperrungen unbedingt zu beachten.