Schneegestöber im Kirchenschiff

Lengerich -

Das Wetter ließ zu wünschen übrig, dennoch war der Adventsmarkt an der Hohner Kirche am Samstag gut besucht – oder wie Pfarrer Harald Klöpper es formulierte: „Mittelprächtig. Gut, dass wir das große Zelt angeschafft haben, das hat sich gut bewährt.“ Zum Auftakt sangen die Kinder der Hohner Kindergärten und der Grundschule Hohne in der voll besetzten Kirche Weihnachtslieder. Mitunter bunt kostümiert und mit Gitarrenbegleitung gaben die jungen Künstlerinnen und Künstler bekannte weihnachtliche Weisen wie die „Weihnachtsbäckerei“ oder „Jingle bells“ zum Besten.