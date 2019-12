Bei „Macarena“ wird es voll auf der Tanzfläche

Lengerich -

Was vor 50 Jahren in einer Gaststätte als Tanzveranstaltung für die Mitglieder der Landjugend begonnen hatte, ist heute ein Partyevent mit großen logistischen und wirtschaftlichen Herausforderungen für die jungen Leute. Zum Jubiläum veranstaltete die Landjugend Lengerich am Samstagabend ihren traditionellen Nikolausball in der Gempt-Halle. Dem waren monatelange Planungen vorausgegangen. Die Mitglieder der Landjugend konnten an diesem Abend weniger feiern und mussten dafür mehr arbeiten.