Lengerich bekommt ein eigenes, kleines Musikfestival . „Virtuoso“ heißt es, im Mittelpunkt steht die Klassik. Start ist bereits am Sonntag, 5. Januar, mit einem Neujahrskonzert .

Filip Peoski, der zusammen mit seiner Frau Melani und Pfarrer Harald Klöpper die organisatorischen Fäden in der Hand hat, erzählt, dass es natürlich eine Veranstaltungsreihe für die gesamte Stadt sei, es ihm und seinen Mitstreitern aber nicht zuletzt darum gehe, speziell in Hohne die „Musik-Kultur“ zu stärken. Alle Konzerte sollen in der dortigen evangelischen Kirche stattfinden. Bis zum Juni gibt es monatlich einen Termin. Die zweite „Virtuoso“-Saison werde dann bereits im September starten, kündigt Filip Peoski an.

Fast direkt gegenüber der Kirche betreiben er und seine Frau seit 2015 eine Musikschule. Sie lernten Pfarrer Klöpper kennen, man unterhielt sich – auch und nicht zuletzt über Musik –, um schließlich über rund zwei Jahre das Konzept für das Festival auszuarbeiten. „Es gab viel zu besprechen“, sagt Filip Peoski über die lange Planungsphase. Er dankt in diesem Zusammenhang auch der evangelischen Kirchengemeinde, die die Idee wohlwollend mitgetragen habe. Und er betont, dass es nicht darum gehe, Gewinn zu machen, sondern darum, das kulturelle Leben in der Stadt und im Stadtteil zu bereichern.

Klavier- und Kammermusik werden einen Schwerpunkt bilden. Hörbar stolz erzählt der gebürtige Nordmazedonier, dass seine Musikschule in der Kirche eigens einen Steinway-Flügel aufgestellt hat, der nicht nur für die Konzerte genutzt werde könne. Am Montag hat er mit seiner Frau – sie bestreiten das Auftaktkonzert Anfang 2020 unter anderem mit Musik von Brahms, Tschaikowski und Dvořák – die erste Probe absolviert. „Die Akustik in der Kirche ist wirklich gut“, stellt er zufrieden fest.

Bis zum Juni werden Filip und Melani Peoski beim Festival selbst mehrere Auftritte absolvieren. Zudem, so der Festivalorganisator, seien Musiker dabei, die sie persönlich kennen wie etwa die Violinistin Sofija Nikoska. Für die weiteren Konzerte kündigt Peoski an, dass er nicht zuletzt Studenten und Dozenten von den Musikhochschule in Münster und Hannover nach Hohne holen möchte.