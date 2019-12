Die gute Nachricht für Grundbesitzer: Die bei der Einbringung des Etatentwurfs 2020 angekündigten Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuern A (von 272 auf 312 Prozent) und B (von 497 auf 575 Prozent) fallen moderater aus. Jetzt sollen bei der Grundsteuer A 286 von Hundert, bei der Grundsteuer B 528 von Hundert als Hebesatz beschlossen werden. Die Stadt verzichtet dadurch bei der Grundsteuer A auf Mehreinnahmen von 11 000 Euro, bei der Grundsteuer B werden es 387 000 Euro weniger sein.

Ermöglicht wird das nach Angaben von Christiane Bürgin durch den um 0,6 auf 28,2 Prozent fallenden Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage und den von 23,2 auf 22,91 Prozent gesenkten Hebesatz der differenzierten Kreisumlage (für Kommunen ohne eigenes Jugendamt). „Dadurch können wir die Etatansätze für die Kreisumlagen um 260 000 Euro reduzieren“, berichtet die Kämmerin. Eine Mehreinnahme von 200 000 Euro wird aus dem Anteil an der Umsatzsteuer erwartet. Basis für diese Einschätzung sind entsprechende Ankündigungen des Landes.

Mit diesen insgesamt gut 400 000 Euro Verbesserung sollen die Einnahmeausfälle gegenüber den am 5. November bei der Etat-Einbringung vorgeschlagenen Hebesätzen bei der Grundsteuer A und B kompensiert werden. Durch die geringere Anhebung verzichtet die Stadt auf knapp 400 000 Euro Einnahmen. Nicht angerührt wird die vor fünf Wochen angekündigte Veränderung beim Hebesatz für die Gewerbesteuer von 434 auf 442 Prozentpunkte. Die Verwaltung kalkuliert bei diesem Ansatz unverändert mit Einnahmen von 18,33 Millionen Euro.

Aus dem Topf Umsatzsteuer könnte noch weiteres Geld nach Lengerich fließen. „Das Land hat mitgeteilt, dass es Mehreinnahmen von rund 110 Millionen Euro in diesem Bereich an die Kommunen weitergeben will“, berichtet Christiane Bürgin. Für die Stadt würde das einen Betrag von rund 100 000 Euro auf der Einnahmeseite bedeuten. Ob es so kommt und ob das Geld frei verwendet werden kann – „das ist noch offen.“

Aus steht auch die Entscheidung über die Pauschale für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Bislang zahlt das Land 866 Euro im Monat für einen Flüchtling, macht im Jahr 10 392 Euro. „Dieser Betrag reicht nicht aus“, stellt die Kämmerin fest. Zumal diese Pauschale bei abgelehnten Asylbewerbern nur für drei Monate nach dem Ablehnungsbescheid bewilligt wird.

Kommentar Ungewissheit als einzige Gewissheit ...

Das Thema ist nicht neu: Seit vielen Jahren delegieren Bund und Land Aufgaben an die Kommunen. Kein Problem, wenn das für die Erledigung notwendige Geld ebenfalls zur Verfügung gestellt würde. Doch da schauen Städte und Gemeinden in unschöner Regelmäßigkeit in die Röhre.

Sie müssen in die eigene Kasse greifen. Auf der anderen Seite fehlt es den Kommunen an Instrumenten, ihre Einnahmen selbst zu bestimmen. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Grundsteuern A und B – dann hört‘s auch schon auf. Bei der Gewerbesteuer – deren Hebesatz der Stadtrat festlegt – fließt ein erheblicher Anteil über die Gewerbesteuerumlage direkt ans Land.

Für eine verlässliche Planung braucht es belastbare Zahlen aus Düsseldorf. Ausgerechnet daran mangelt es derzeit gewaltig. Beispiel Flüchtlingsaufnahmegesetz: Es wird um die Höhe des Pauschalbetrags zwischen Land und Kommunen (vertreten durch den Städte- und Gemeindetag) gerungen. Je nach Ergebnis könnte das bis zu 100 000 Euro mehr für Lengerich bedeuten. Gut 500 000 Euro muss die Stadt ohnehin aus eigenen Mitteln für diese wichtige Aufgabe bereitstellen. Da wären 100 000 Euro weniger eine spürbare Entlastung.

Anderes Beispiel: Das Land rechnet mit Mehreinnahmen von rund 110 Millionen Euro aus der Umsatzsteuer. Das Geld soll an die Kommunen weitergereicht werden. Sicher ist das noch nicht, von möglichen Kopplungen an bestimmte Aufgaben ganz zu schweigen.

Auf dieser Basis einen belastbaren Etat-Entwurf aufzustellen, gleicht der Quadratur des Kreises. Verlässlichkeit sieht anders aus. mba

Nach Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes auf Basis der tatsächlichen Kosten in Kommunen müsste die Jahrespauschale auf 12 900 Euro angehoben werden. Das Land hält 10 500 Euro pro Jahr und Person für auskömmlich. Derzeit wird über den Kompromissvorschlag des Städte- und Gemeindebundes von 11 650 Euro verhandelt. Sollte letztgenannter Betrag realisiert werden, würde das die Stadtkasse um gut 100 000 Euro entlasten. Immerhin kalkuliert die Verwaltung in diesem Bereich mit rund 520 000 Euro, die aus der Stadtkasse aufgebracht werden müssen.

Einnahmequellen, über die die Stadt selbst bestimmen kann, sind rar: Neben den Grundsteuern und der Gewerbesteuer legt sie die Hebesätze für die Hundesteuer fest. Da sollen Herrchen und Frauchen im nächsten Jahr mehr bezahlen.