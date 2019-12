Musik, Poesie und Comedy – das versprechen René Auffahrt , Christopher Niggenaber und Jendrik Peters für Dienstag, 17. Dezember. Die Ankündigung der drei „Vorhang auf!“-Moderatoren ist zunächst einmal noch nichts Besonderes, wird diese Kombination bei den monatlichen Veranstaltungen doch des öfteren geboten. Diesmal wird aber alles mehr als eine Nummer größer sein.

Drei Stunden will das Trio zusammen mit zahlreichen Künstlern das Publikum unterhalten. Zudem geht die XXL-Show nicht im Gempt-Bistro, sondern in der Gempt-Halle über die Bühne. Die jungen Macher hoffen somit auch auf ein großes Publikum.

Was die Zuschauer zu erwarten haben? Jendrik Peters, René Auffahrt und Christopher Niggenaber halten sich bei dieser Frage recht bedeckt. Zu viel soll nicht verraten werden, um den vorweihnachtlichen Überraschungscharakter zu erhalten. Klar ist aber, dass es nicht nur die Länge und der Standort sind, die die „Vorhang auf goes Christmas!“-Sonderausgabe vom Normalbetrieb unterscheidet. Spontanauftritte sind für den kommenden Dienstag keine eingeplant. Dafür hatten interessierte Gruppen und Solisten im Vorfeld die Gelegenheit, sich für den Abend anzumelden. Daraus haben die Moderatoren eine „bunte Mischung“ zusammengestellt, kündigen sie an. Zudem wollen sie selbst nicht nur die Rollen der Showmaster übernehmen, sondern auch ins künstlerische Geschehen eingreifen.

Und da es dann nur noch eine Woche bis Heiligabend ist, wird das Ganze natürlich einen weihnachtlichen Charakter bekommen – etwa in Form des ein oder anderen „Weihnachtshits“, der angestimmt werden soll. „Die Vorfreude bei uns ist riesig“, sagen Christopher Niggenaber, René Auffahrt, und Jendrik Peters.