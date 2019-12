Gestartet wird am Samstag, 11. Januar, mit einem Besuch von Schloss Tatenhausen. Es war über 470 Jahre lang Stammsitz der Barone und Grafen von Korff gen. Schmising. Der Bau des Schlosses, das als Dreiflügel-Anlage konzipiert wurde, begann 1540. Seit 1995 bewohnen der Baron und die Baronin Teuffel von Birkensee das Anwesen. Sie werden die Gäste durch die Außenanlagen führen, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach geht es noch zum nahe gelegenen Peter Böckstiegel Haus nach Werther, ein Nachbarort von Bielefeld. Die aktuelle Ausstellung dort zeigt Werke Kirchner, Macke, Morgner sowie grafische Meisterblätter aus der Sammlung des LWL-Museums in Münster.

Abfahrt ist am 11. Januar um 9.30 Uhr in Lengerich, die Rückkehr ist für circa 17.30 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 43 Euro pro Person.

Aufgrund häufiger Anfrage bietet die VHS am Samstag, 18. Januar, nochmals einen Besuch der Ausstellung „Im Rausch der Farbe – von Gauguin bis Matisse“, im Picasso-Museum Münster samt Führung an. Alle Exponate entstammen der Sammlung Pierre Lévys, die der französische Mäzen dem Musée d‘Art moderne de Troyes zur Gründung schenkte. Sie werden erstmals in Deutschland präsentiert.

Treffpunkt für Teilnehmer ist am 18. Januar um 11 Uhr im Foyer des Picasso Museums Münster. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Vom 21. bis 25. April geht es mit der Volkshochschule nach Leipzig. Zum Programm gehören Exkursionen zum Völkerschlachtdenkmal, zum Stasi-Museum „Runde Ecke“, zum Neunseenland (Renaturierung eines ehemaligen Braunkohle-Tagebaureviers) und ins Leipziger Umland.

Eine Anmeldung für diese Fahrt ist laut Pressemitteilung noch bis Mittwoch, 8. Januar, möglich. Für die Teilnehmer wird es nach Angaben der VHS eine Vorbesprechung mit der Reiseleitung geben, dann erst sollen die Tagespläne und finalen Startzeiten festgelegt werden. Die Kosten betragen 480 Euro (Doppelzimmer/Halbpension) beziehungsweise 580 Euro (Einzelzimmer (Halbpension).