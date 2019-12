Ein Teil des Nachhaltigkeitskonzeptes in den Kliniken Lengerich und Münster des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) ist der Einsatz von Bio-Lebensmitteln bei der Verpflegung der Patienten und Mitarbeiter. Seit vielen Jahren sind die Küchen nach Angaben des LWL biozertifiziert – der Anteil der eingesetzten biologisch erzeugten Lebensmittel beträgt zurzeit rund 20 Prozent. Dieses Engagement ist jetzt in Düsseldorf honoriert worden.

Ursula Heinen-Esser, NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, zeichnete sechs Best-Practice-Beispiele aus: „Mit ihren ganzheitlichen Bio-Konzepten strahlen die Betriebe in die gesamte Branche, setzen Maßstäbe und bieten Orientierung für Kolleginnen und Kollegen“, wird Ursula Heinen-Esser in einer Pressemitteilung zitiert. Die Landesregierung wolle die Vermarktung von Öko-Lebensmitteln in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) fördern und habe deshalb im Januar das Projekt „NRW kocht mit Bio“ gestartet.

Bereits seit Oktober 2009 werden Eier von den beiden LWL-Kliniken nur noch in Bio-Qualität von zertifizierten Höfen im Münsterland bezogen. Die Einrichtungen setzen damit laut Landschaftsverband auch ein Zeichen für eine nachhaltige Beschaffung mit kurzen Lieferwegen. So werden auch Kräuter in den eigens zur Einrichtung gehörenden Gewächshäusern gezogen. Das Schweinefleisch stammt ebenfalls ausschließlich aus ökologischer Haltung in der Region. Diese Bezugsstrategie sei auch eine Reaktion auf die intensive Mitarbeit im sogenannten MRSA-Netzwerk, dem die LWL-Kliniken Lengerich und Münster angehören und dem es um die Verringerung von multiresistenten Keimen in Kliniken geht.