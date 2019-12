Erste Blicke auf die Pläne

Bei der „Premiere“ nutzten über 30 Gemeindeglieder die Gelegenheit, sich nicht nur die drei preisgekrönten, sondern alle Entwürfe anzuschauen. Die Chance, den Vertretern des mit dem ersten Preis ausgezeichneten Büros Fragen zu stellen, bot sich allerdings nur gestern.

Marc Hehn und Christian Pohl erläuterten, dass sie mit ihrem Entwurf schon von außen deutlich machen wollen, dass die verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinde unter einem Dach zu finden sind. „Trotzdem soll auch zu erkennen sein, wer wo unter dem Dach zu finden ist“, erläuterte Christian Pohl. Wichtig ist den Partner des Büros hehnpohl architektur (Münster) die Ausrichtung des Gebäudes zur Stadtkirche hin.

Die Antwort auf die Frage nach dem Material für die Fassade blieb vage. „Vorstellbar wäre Sandstein oder ein anderer Stein. Auf jeden Fall soll es farbig analog zur Stadtkirche aussehen“, sagte Marc Hehn. Zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens gäbe es nur grobe Vorstellungen. Eine Zuschauerin regte an, die bei der Sanierung der Stadtkirche übrig gebliebenen Sandsteine im Eingangsbereich des neuen Gemeindehauses zu integrieren.

Eine Anregung, die doch bitte niedergeschrieben und in den entsprechenden Kasten gesteckt werden sollte, appellierte Torsten Böhm , diese Möglichkeit der Mitwirkung rege zu nutzen. Der Pfarrer hatte zuvor betont, dass die Ausstellung lediglich die Entwürfe zeige. Die Entscheidung in der Jury sei einstimmig gefallen. Am 22. Januar habe das Presbyterium das entscheidende Wort. Direkt nach dessen Beschluss soll die Umsetzung der Neubau-Pläne angegangen werden.

Pläne für neues Gemeindehaus am Kirchplatz 1/9 Christian Pohl erläutert im Saal des Martin-Luther-Hauses seinen Entwurf, den die Jury mit dem ersten Preis ausgezeichnet hat. Foto: Michael Baar

Ansicht des neuen Gemeindehauses, wie ihn sich Christian Pohl und Marc Hehn vom ersten Preisträger hehnpohl architektur Münster das neue Gebäude vorstellen. Foto: Michael Baar

Blick auf das Modell des neuen Gemeindehauses. Foto: Michael Baar

Für diesen Entwurf für ein neues Gemeindehaus ist das Büro . . . Foto: Michael Baar

Burhoff und Burhoff Architekten (Münster) mit dem zweiten Preis ausgezeichnet worden. Foto: Michael Baar

Der Burhoff und Borhoff-Entwurf als Modell. Foto: Michael Baar

Diesen Entwurf der DBCO GmbH David Bücker/Christian Oberteicher (Münster) . . . Foto: Michael Baar

. . . hat die Jury mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Foto: Michael Baar

Marc Hehn vom Siegerbüro hehnpohl erläutert Details des Entwurfs fürs neue Gemeindehaus. Foto: Michael Baar

Errichtet werden soll das neue Gemeindehaus an der Stelle, wo jetzt noch die Häuserzeile zwischen Kirchplatz und nördlicher Stichstraße mit Zuwegung zum Kreiskirchenamt steht. Diese wird abgerissen. Auch das Martin-Luther-Haus hat in seiner jetzigen Form keine Zukunft. Was dort entstehen wird, sei noch offen, erläuterte Torsten Böhm im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. „Die Gebäude, die auf den Zeichnungen und in den Modellen an der Stelle des jetzigen Martin-Luther-Hauses stehen, sind reine Lückenfüller. Über die künftige Nutzung dieses Areals sagen sie nichts aus“, unterstrich der Pfarrer.

Kommentar Überfälliges Projekt ...

Endlich, wird manches Gemeindeglied denken. Ein Ersatz für das in die Jahre gekommene Martin-Luther-Haus ist überfällig und günstiger als eine Sanierung.

Was bei der Präsentation der Entwürfe deutlich wurde, sind die vielen verschiedenen Wünsche der Gruppen in der Kirchengemeinde. Doch die Fragen, wer wo wie viel Platz erhält, stehen noch nicht an. Am 22. Januar wird das Presbyterium sich für einen Entwurf entscheiden. Danach wird die Planung mit Leben gefüllt. Dann ist es Zeit für alle Gruppierungen der Gemeinde, sich einzubringen. Das hat Pfarrer Torsten Böhm am Sonntag deutlich als Erwartung formuliert. Die Gemeindeglieder sind am Zug.

Nach der Vorstellungen der evangelischen Kirchengemeinde soll das neue Gemeindehaus eine Nutzfläche von 450 Quadratmetern haben. Der große Saal sollte unterteilbar sein und über eine Bühne verfügen. Vorgaben, die von den Entwürfen erfüllt werden. Ob es bei den anvisierten Kosten von 2,3 Millionen Euro bleibt, wird sich im Verlauf der Umsetzung der Pläne klären.