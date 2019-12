Weniger Niederwild – weniger Treibjagden

Im Moment sieht man immer wieder Jäger in Aktion. Was sind das für Jagden?

Joachim Schnieders : Das sind klassische Treibjagden auf Niederwild wie Hase, Fasan, Kaninchen, aber auch Prädatoren wie Füchse. Die Saison beginnt im Oktober und geht für die meisten Arten bis Ende Dezember. Teilweise darf auch im Januar und Februar noch gejagt werden, zum Beispiel auf Ringeltaube, um Einsaaten auf den Feldern besser zu schützen.

Wie gehen die Jäger dabei vor und was ist das Ziel?

Joachim Schnieders: Bei den Treibjagden wird meistens ein Feld abgestellt, also von Jägern umstellt. Dann gehen die Treiber mit Flinte oder Stöcken bewaffnet durch das Feld, um das Wild in Bewegung zu bringen, das dann erlegt werden kann. Bei der Einzeljagd auf Tauben versteckt sich der Jäger hingegen in einem Unterstand. Nicht alle gejagten Tiere landen im Kochtopf, sondern bei manchen werden ausschließlich die Felle genutzt. Ziel ist es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beutetieren und Beutegreifern herzustellen und so einen artenreichen Wildbestand sicherzustellen.

Statistiken der vergangenen Jahre besagen, dass der Bestand an Niederwild deutlich zurückgeht. Reagieren die Jäger darauf?

Joachim Schnieders: Ja, das Niederwild geht zurück, außer beim Rehwild und Arten wie dem Fuchs, wo die Zahlen deutlich hochgehen. Das alles hat Auswirkungen auf die Jagd. In manchen Revieren gibt es Einbrüche zwischen 60 und 70 Prozent. Die Jäger reagieren darauf, indem die Anzahl der durchgeführten Treibjagden deutlich reduziert wird. Wir müssen schonend mit den Ressourcen umgehen und wollen nicht alles totschießen. In den Revieren gibt es zudem oft Zählungen vor den Jagden, die die Grundlage für die Freigaben auf einer Treibjagd oder die Durchführung bilden. Dies ist Aufgabe des Revierpächters. Trotz allem wird es die Treibjagden immer geben, denn sie sind wichtig für einen ausgewogenen Wildbestand.