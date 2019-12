Ein Zuhause für 60 Mädchen

Im Inselstaat im Indischen Ozean merkt man noch nicht allzu viel vom bevorstehenden Weihnachtsfest. Zwar haben einige Läden schon einen Baum aufgestellt oder sind mit vielen Lichtern, Kugeln und Lametta dekoriert, ein richtiges Weihnachtsgefühl mag sich hier noch nicht einstellen, heißt es in einem Bericht.

Für Frank Lieneke ist es das 15. Fest der Liebe, das er fernab von seiner Familie und seinen Freunden verbringt – dafür jedoch mit 37 singhalesischen Mädchen, die nicht das Glück haben, die Feiertage mit ihren Angehörigen verbringen zu können. Stattdessen bleiben sie in ihrem Ersatz-Zuhause, dem Angels Home for Children. Das Kinderheim liegt an der Westküste der Insel und wurde vor 14 Jahren von dem heute 55-Jährigen gegründet.

Bei einigen der Mädchen gibt das ansässige Jugendamt jährlich die Erlaubnis, dass sie in den Weihnachtsferien mit ihren Familien zusammen sein dürfen – je nachdem, ob die Lebensbedingungen der Angehörigen eine angemessene Betreuung gewährleisten. So wird es in Richtung Weihnachten immer etwas ruhiger in der sonst so turbulenten Einrichtung, die mittlerweile 65 kleine und große „Ladies“ beherbergt.

Für Frank Lieneke und seine Partnerin Julia Fischer aus Südthüringen ist es

stets auch eine Zeit, in der man sich besinnt, und vor allem auch an die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft denkt. Dies versuchen sie „ihren“ Mädchen zu vermitteln, auch wenn diese vor ihrer Aufnahme im Kinderheim in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben.

Im Januar feiert der Lengericher Verein Dry Lands Project sein 15-jähriges Bestehen. Entstanden aus einer Tsunami-Soforthilfe-Aktion entschied sich Frank Lieneke damals für eine langfristige und nachhaltige Einrichtung, um den benachteiligten Mädchen in Sri Lanka zu helfen. Ein Tsunami hatte am zweiten Weihnachtstag 2004 verheerende Schäden auf der Insel angerichtet und zahlreiche Todesopfer gefordert.

Finanziert und gewachsen durch zahlreiche Privatspenden aus Lengerich und ganz Deutschlands hat der Verein im Jahr 2011 einen großen Neubau für insgesamt 60 Kinder eingeweiht. Mittlerweile sind die räumlichen Kapazitäten ausgeschöpft und auf dem Nachbargrundstück des Kinderheims ist ein Aussiedlungsprojekt entstanden. Dort können volljährige Mädchen, die die Schule abgeschlossen haben, jeweils zu zweit ein kleines Wohnhaus beziehen und mit Hilfe eines Taschengelds ihren Haushalt bestreiten. Dazu gehören Einkaufen und Putzen ebenso wie Kochen und aufeinander Rücksicht nehmen. Frank Lieneke und Julia Fischer versuchen dabei nach eigenen Angaben, die individuellen Fähigkeiten und Talente jedes Mädchens zu fördern und für ihre Zukunftsplanung zu nutzen.

Seit der Gründung des Projekts im Jahr 2005 informiert Frank Lieneke regelmäßig auf der Webseite des Vereins über die aktuellen Entwicklungen in Sri Lanka. Damit möchte er seinen Unterstützern größtmögliche Transparenz beweisen, die sich so kontinuierlich von einem effektiven Einsatz der Spendengelder überzeugen können. So wurde in diesem Jahr beispielsweise eine Solaranlage installiert. So sollen die Energiekosten langfristig auf ein Minimum reduziert und für die Mädchen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein Zeichen gesetzt werden.

Die aktuell größte Veränderung im Projekt betrifft die berufliche Ausbildungsstätte, wo Frank Lieneke in den vergangenen Monaten eine große Lernküche eingerichtet hat. Dort führt der gelernte Koch regelmäßig Kochkurse mit den Mädchen durch und bringt ihnen die Grundlagen aus Gastronomie und Hotelfach nahe. In einem neu eingerichteten Gästezimmer haben Besucher wie Paten oder Sponsoren die Möglichkeit, ein oder zwei Nächte im Projekt zu verbringen und sich kulinarisch von Frank Lieneke und den Mädchen verwöhnen zu lassen. Davon erhofft man sich eine zusätzliche kleine Einnahmequelle, die letztendlich den Kindern und ihrer Ausbildung zugutekommt.

Franks Eltern, Horst und Renate Lieneke, waren auch in diesem Jahr in der Lengericher Stadtsparkasse mit einem kleinen Verkaufsstand beim Krippenmarkt anzutreffen. Dort werden selbst gebastelte Karten, Kerzen, Handarbeiten und Kleidungsstücke angeboten, um das Kinderheim in Sri Lanka zu unterstützen. So überwiesen die Eltern kürzlich 412 Euro für die Mädchen, die von Frank Lieneke und seiner Partnerin dankbar angenommen wurden.