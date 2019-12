Rat verabschiedet Etat 2020 einstimmig

Für die SPD stellt Fraktionsvorsitzender Andreas Kuhn mit Nachdruck fest, dass die Sozialdemokraten dem Etatentwurf mit den Anfang November vorgeschlagenen, höheren Hebesätzen, nicht zugestimmt hätte. Trotz unzureichender finanzieller Ausstattung des Landes für Aufgaben, die es an die Kommunen weitergereicht hat, warnt er davor, einseitig nur diese Finanzlücke zu sehen. Als Beispiel nennt er die Aufwendungen für Flüchtlinge. Die Stadt muss gut eine halbe Million Euro aus eigener Tasche dafür bezahlen. „Es ist nicht richtig, immer nur den Preis der Dinge zu benennen, es geht um den Wert“, verweist er auf Humanität und Solidarität. „Das nehmen wir in Lengerich ernst und sehen dazu keine Alternative.“

Die wünscht sich die SPD beim Thema Fußgängerbrücke über die Bahn ihn Hohne. 85 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie sollen in den Etat eingestellt werden, beantragt Andreas Kuhn. Dennoch werde die SPD bei einem Scheitern dem Etat zustimmen, weil er eine verlässliche Arbeitsgrundlage fürs nächste Jahr darstelle.

Nach einem emotionalen Appell für die ehrenamtliche Arbeit von Kommunalpolitikern bestätigt Klaus Reiher, dass an der Anhebung der Steuern kein Weg vorbeiführe „wegen einer fehlenden auskömmlichen Finanzausstattung“ durch Land und Bund. Neben Bauprojekten wie Gesamtschule und Feuer- und Rettungswache verweist der CDU-Fraktionsvorsitzende auf das Klimaschutzkonzept, dessen Projekte fortgesetzt werden müssen.

Mehr Orientierung an den Erfordernissen des Klimaschutzes fordert Anne Engelhardt in allen Bereichen städtischen Handelns. zudem kündigt die Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen an, dass im nächsten Jahr die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft auf den Prüfstand kommen soll. Um die Stadt nachhaltig zu entwickeln, müssen alle Bürgerinnen und Bürger mit in die Verantwortung genommen werden, stellt sie fest.

Jens Kröger nennt eine Reihe von Vorhaben, auf die nach Ansicht der FDP verzichtet werden könnte. Als Beispiel nennt der Fraktionsvorsitzende Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude.