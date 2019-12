Was letztlich zum einstimmigen Beschluss führt, das Thema im nächsten Sitzungsdurchgang gründlich aufzuarbeiten. Vorgabe der Grünen: Die Verwaltung liefert eine Alternative zur Baumschutzsatzung.

Eine solche Verordnung gibt es in fünf von 24 Kommunen im Kreis Steinfurt, berichtet Bürgermeister Wilhelm Möhrke . Doch deren Inhalte sind in Emsdetten, Greven, Metelen, Neuenkirchen und Rheine nicht deckungsgleich. Zwei oder drei seiner Kollegen hätten im vergangenen Jahr überlegt, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Dazu sei es aber nicht gekommen.

Eine Satzung, das teilt Anke Brüning mit, verursache in der Verwaltung Kosten von rund 29 000 Euro. Und auch ohne eine solche Regelung gebe es viele Beratungsgespräche zum Thema Bäume, ergänzt die Leiterin des Fachdienstes Bauen, Planen und Umwelt.

Dennis Schmitter übt grundsätzliche Kritik an der von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorlage. „Bäume sind ein erhaltenswertes Gut“, unterstreicht das Mitglied der Grünen. „Wer sagt das?“, will er zur Passage in der Vorlage wissen, die besagt, dass Bäume vorher schnell umgehackt werden. Dass die Kommunalpolitiker bei der Bauplanung nicht wissen, welche Bäume im fraglichen Gebiet stehen, müsse sich künftig ändern. „Eine Satzung will gesunde Bäume erhalten“, ergänzt seine Fraktionskollegin Sandra Kätker. Zudem zeige das Baugebiet Ackerstraße, „wie wichtig eine Satzung wäre“.

Dass vorher gefällt werde, sei eine Aussage des Regionalforstamts, erzählt Rolf Oslage (CDU) von einem entsprechenden Gespräch, das er geführt habe. Als „ungenau“ bezeichnet sein Fraktionsvorsitzender Klaus Reiher einige Formulierungen im Antrag der Grünen.

„Gute Argumente für und wider eine Baumschutzsatzung“ sieht Andreas Kuhn. Der Vorsitzende berichtet von unterschiedlichen Ansichten in seiner SPD-Fraktion.