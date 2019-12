Auftakt zum Wahlkampf?

Zu einer nachhaltigen Gestaltung der Stadt gehört für Anne Engelhardt, Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, „die Überprüfung von bestehenden Strukturen“. Nachfolgend das Manuskript ihrer Rede:„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratsmitglieder, Zuhörerinnen und Zuhörer!Obwohl unsere gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Wirklichkeit komplex und im Umbruch ist.Und obwohl es keinen Königsweg, keine einfachen Lösungen in dieser schwierigen Weltsituation gibt, folgt für uns Grüne nicht daraus, so weiterzumachen, sondern eine mutige Politik für Lengerich zu gestalten.Diese muss sich in einer nachhaltigen Haushaltsführung konkretisieren.Und diese nachhaltige Haushaltsführung verdeutlicht sich in drei wesentlichen Arbeitsfeldern:1. wir müssen nachhaltig finanziell wirtschaften,2. wir müssen nachhaltig gestalten und3. wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen.Wir Grüne wollen finanziell nachhaltig wirtschaften!Unser Haushalt ist auf Kante genäht! Das heißt: wir haben alle möglichen Erträge generiert, um die Aufwendungen zu decken.Wir in Lengerich brauchen in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Investitionen dringend verlässliche und ausreichende Finanzmittel, die wir aber weder vom Kreis, noch vom Land oder gar vom Bund erwarten können. So sind wir wieder einmal mit einer unzuverläßlichen Finanzmittelausstattung vom Bund, Land und Kreis konfrontiert (siehe Flüchtlingsaufnahmegesetz, Integrationspauschale, Kommunalabgabegesetz, Kreisumlage).Die Letzten beißen die Hunde! Dieser Umgang mit der immer so als grundlegend und wichtig beschriebenen kommunalen Arbeit als Daseinsvorsorge ist in unseren Augen verantwortungslos!Aufgrund dieser Unsicherheiten und Fehlbeträge ist es notwendig, die Steuerhebesätze durchgängig auf das Niveau der gewogenen Hebesätze anzuheben, um unsere Einnahmen zu erhöhen – und so auch die Hundesteuer.Denn unsere liquiden Mittel und die Ausgleichsrücklage verringern sich, die Eigenkapitalquote sinkt. Dazu steigt unsere Gesamtverschuldung bis 2023 auf 43 Millionen Euro. Diese finanzielle Situation kann uns nur zum nachhaltigenHaushalten auffordern!Wie lange müssen eigentlich die Kommunen noch protestieren, bis endlich auf Landes- und Bundesebene ankommt, dass im „Förderitis-Wahn“ zeitlich und formal aufwändig abzurufende Fördergelder kein Ersatz für eine verlässliche und ausreichende Finanzierung der kommunalen Aufgaben sind?Wir hören immer: „Schulden machen ist im Moment so billig. Es gibt kein Zinsrisiko.“ Das könnte zu investiven Höhenflüge oder Wahlgeschenken verführen (Kommunalwahlen 2020). Aber wir müssen wegen des auf Kante genähten Haushaltes genau hinschauen, wo wir verantwortungsvoll investieren wollen.Wenn die SPD jetzt fordert, die Planungskosten von 85 000 Euro für die Hohner Fußgängerbrücke in 2020 einzuplanen, obwohl es einen einstimmigen PU-Beschluss vom 9.5.2019 gibt, diese Kosten im Jahr 2021 einzustellen, hat das ein Kommunalwahlkampf-Geschmäckle! (Zitat aus dem Protokoll vom PU).Das hat nichts mit einer mutigen, nachhaltigen und verlässlichen Haushaltspolitik zu tun!Und was macht der Kreis: Jedes Jahr werden Wertberichtigungen für den Flughafen vorgenommen. Zwischen 2014 und 2024 wird vom Kreis der Flughafen mit insgesamt 40 Millionen Euro subventioniert! Und dieses Geld ist für die Kommunen verloren, bzw. wir müssen über die Kreisumlage diese unsinnige Finanzierung mit tragen. Da sollten doch alle Bürgermeister des Kreises mal deutlich ihre Proteststimme erheben.Denn nicht nur, dass wir finanziell durch diesen Flughafen belastet werden, sondern bedingt durch den Airportpark sind uns obendrein Anteile an möglichen Gewerbeflächen gekürzt worden!Der Flughafen ist ein großes kommunales Subventionsfass ohne Boden!Durch diese Subventionen werden uns vor Ort kommunale Gestaltungsmöglichkeiten genommen! Das ist besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels verantwortungslos und gegenüber den Kommunen ungerecht. Auch aus diesem Grunde lehnt unsere grüne Kreistagsfraktion den Kreishaushalt ab.Für eine nachhaltige finanzielle Haushaltsführung können wir aber auch vor Ort noch einiges tun. Eine kritische Beurteilung der städtischen freiwilligen Aufgaben ist eine große, notwendige Herausforderung. Denn das heißt, ein Ja oder ein Nein oder ein Weniger oder ein Mehr zu verschiedenen freiwilligen Aufgaben öffentlich zu vertreten, Investitionen zu befürworten oder trotz Fördermitteln abzulehnen, städtische Beteiligungen aufzulösen oder Veränderungen einzufordern. All diese Entscheidungen sind mutig auf der Basis von Nachhaltigkeit zu fällen. Und Nachhaltigkeit bedeutet bei begrenzten Finanzmitteln, Schwerpunkte in der Entwicklung unserer Stadt Lengerich zu setzen, die sich an Klimaschutz und gemeinsamer Verantwortung für die Zukunft unserer Stadt orientieren müssen.Sicherlich ist die vom Bund gestrichene Integrationspauschale kein nachhaltiges Handeln! Integration ist eine Daueraufgabe, die unverzichtbar ist und nicht den finanziellen Spielchen der Politik unterworfen werden darf. Mit der Integration von Flüchtlingen übernehmen die Kommunen eine Aufgabe des Bundes und des Landes, erhalten aber nicht die dafür erforderliche Finanzausstattung. Wie sollen wir gute Integrationsangebote ermöglichen, wenn wir dafür nicht genug Geld bekommen? Welches Risiko gehen der Bund und das Land mit dieser Kürzung ein? Die Folgen werden wir vor Ort zuerst merken. Wir nennen das eine unverantwortliche Entscheidung und Konzeptlosigkeit mit nicht einschätzbaren negativen Folgen!Da müssen wir als KommunalpolitikerInnen gemeinsam deutlich unsere Stimme erheben!Wir Grüne wollen nachhaltig unsere Stadt gestalten!Dazu gehören zum Beispiel Bebauungspläne.Wir wollen Bebauungspläne, die sich am Klimaschutz orientieren und kreativ gestaltet sind! Wir wollen einen solchen Perspektivenwechsel in der Bebauung.So wollen wir mehr Geschosswohnungsbau und weniger Einfamilienhäuser fördern, mehr Fahrradparkplätze statt nur Autoparkplätze am Haus, mehr Aufladestationen für E-Autos in Siedlungen anbieten, mehr Platz für Bäume, Sträucher und blühende Vorgärten in den Wohnsiedlungen, das heißt weg von dem klimaschädlichen und bequemen „Quadratisch-Praktisch-Gut“-Prinzip. So wie jetzt zum Beispiel das Baugebiet an der Ackerstraße geplant war.Zu diesem Perspektivenwechsel können politische Leitplanken wie Baumschutz und klimaschutzorientierte Festlegungen in Bebauungsplänen beitragen.Zu einem nachhaltigen Gestalten gehören für uns auch die Überprüfungen von bestehenden Strukturen.Brauchen wir heute noch die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (LGE)?Diese wurde 1995 sinnvoll eingerichtet, aber heute bei NKF und dem gleichhandelnden Personal bei der Stadt und LGE erscheint uns die LGE nicht mehr notwendig. Selbst eine der Grundideen der LGE, günstigen Hausbau zu ermöglichen, trägt bei den für die LGE notwendigen Grundstückspreisen nicht mehr. Wir könnten Kosten (Wirtschaftsprüfer) und Zeit sparen, wenn die Arbeit direkt von und in der Verwaltung erledigt würde.Wir werden in diesem Jahr einen Antrag einreichen, der eine Überprüfung der Existenz der LGE einleitet, bevor neues Vermögen in die LGE fließt.Wir Grüne unterstützen nachhaltige Investitionen, die die Lebensqualität in unserer Stadt verbessern.Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ist ein Baustein, der die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern kann. Das prämierte planerische Konzept für die Innenstadt darf aber nicht zum Selbstzweck werden. Die Gestaltung der Innenstadt muss sich am vorhandenen Stadtbild, an den Bedürfnissen der Einwohner*innen und eben auch am Klimaschutz messen lassen.Deswegen werden wir Grüne für den Erhalt des Baumbestandes in der Innenstadt eintreten. Denn es kann nicht sein, dass wegen einer sogenannten Sogwirkung neun Bäume in der Fußgängerzone gefällt werden sollen. Das ist kein nachhaltiges Handeln!Wir Grüne wollen gemeinsam mit allen Lengericher*innen Verantwortung für die Zukunft unserer Stadt übernehmen!In diesem Zusammenhang müssen wir uns fragen, wie ernsthaft und nachhaltig gehen wir mit der politischen Teilhabe von Jugendlichen um?Unser politischer Umgang mit dem Antrag des Jugendbeirates, eine zeitlich umfangreichere Nutzung eines Schulplatzes zu genehmigen, hat etwas Grundsätzliches in Gang gesetzt.In dem offenen Brief des Jugendbeirats vom 15. Juli 2019 an den Bürgermeister und an alle Fraktionsvorsitzenden wird kritisiert, wie wir als Politik und Verwaltung mit dieser von uns eingesetzten politischen Beteiligung von Jugendlichen umgehen. Zitat aus dem Brief vom 15. Juli 2019: „Aber wir wollen nicht nur ein Aushängeschild für Beteiligung sein, sondern auch in der Politik ernst genommen werden.“Diese Kritik an unserem Umgang mit dem Antrag halten wir für berechtigt, und wir haben uns in einem Gespräch mit den Jugendlichen darüber ausgetauscht. Fehler können passieren, und wir sind dankbar, wenn wir auf diese konstruktive Weise darauf aufmerksam gemacht werden. Schade ist nur, dass nicht alle Fraktionen und Verwaltung auf diesen Brief reagiert haben.Unser nachhaltiges Handeln zeigt sich auch im Umgang mit Jugendlichen und Kindern. Deswegen plädieren wir auch dafür – trotz vieler organisatorischer Schwierigkeiten – das Kids­projekt im Jahr 2021 fortzusetzen!Denn nur gemeinsam mit allen Akteur*innen, ob jung oder alt, können wir unsere Stadt nachhaltig entwickeln.Zum Glück ist Klimaschutz endlich zum großen Thema geworden. Auch dank Greta Thunberg kann sich jetzt niemand mehr diesem Thema entziehen – bis auf die AFD, auf die in diesem Zusammenhang der Begriff „gehirntot“ wirklich passt. Auch wir in Lengerich stehen in einer Weltverantwortung. „Global denken und lokal handeln“ – dieses Motto sollte uns im Sinne des Klimaschutzes lenken. Und wir können nur gemeinsam dieses für uns alle existenzielle Klimaproblem lösen. Das heißt aber auch, nicht mit alten Abwehrreflexen zu reagieren, wenn es um Baumschutzsatzung, Reduzierung von Mülltonnen, weniger Plastik, mehr Fahrradwege, Windrädern oder auch ums Geschwindigkeitslimit von 130 Stundenkilometern auf den Autobahnen geht.Der Markt regelt eben nicht alles! Und wir Menschen verändern unser Alltagsverhalten eben nicht mal so von heute auf morgen! Da muss zum Beispiel auch die Verwaltung vorangehen und Klimaschutz sachlich fundiert in ihre Arbeit als Querschnittsaufgabe integrieren.Da braucht es Offenheit und Zusammenarbeit, aber eben auch Leitplanken mit Lenkungswirkung.Wir entmündigen uns nicht, wenn wir Gebote/Verbote setzen wie die Anschnallpflicht, das Rauchverbot, Handyverbot am Steuer, Mindestlohn oder Impfgebot gegen Masern.Klar kosten uns Klimaschutzmaßnahmen Geld. Aber was wird uns der Klimawandel finanziell, ökonomisch und sozial kosten, wenn wir uns immer wieder nur kleine Schritte trauen?Für eine ökologische Transformation für den Einzelnen und die Wirtschaft bauchen wir Leitplanken der Politik, Anreize und Mut.Politik ist die Kunst des Möglichen, und wir sollten nicht im Machbaren stecken bleiben: offener denken und auch umdenken, um daraus nachhaltiger auch im Sinne von Klimaschutz handeln zu können.Ermöglichen wir gemeinsam – trotz schwieriger Weltsituation – durch unser nachhaltiges Handeln Hoffnung in die Zukunft. Übernehmen wir alle Verantwortung – im Kleinen wie im Großen. Und haben wir als Kommunalpolitker*innen und Verwaltung den Mut, verändernde ökologische Wege zu gehen.Nachhaltige Haushaltsführung in Lengerich ist ein notwendiger, wenn auch kleiner Mosaikstein im Gesamtbild einer ökologischen Transformation für unsere Welt.Lengerich, eine Stadt mit Weitblick! Wir sind dabei, wenn es darum geht, diesem Anspruch gerecht zu werden.In diesem Sinne schließe ich unsere Grüne Haushaltsrede und wir danken der Verwaltung für ihre konstruktive Zusammenarbeit.Wir werden dem Haushaltsentwurf 2020 zustimmen.Danke für Ihre Aufmerksamkeit!“