Als deren Leiter seit 2004 hat Werner Bieden­kapp oft mit dem Bürgermeister, der zugleich Vorsteher des Zweckverbandes Musikschule ist, und dem zuständigen Fachdienstleiter Jörg Hesselmann zu tun gehabt. „Es ging immer um die Sache, und wir haben immer einen gemeinsamen Nenner gefunden“, blickt Wilhelm Möhrke auf die Zusammenarbeit zurück.

Was wohl auch daran gelegen hat, dass auf beiden Seiten immer Verständnis für die Anliegen der anderen Seite vorhanden war. Hört sich nach Schmusekurs an, war es aber nicht. „Wir haben uns auch mal die Meinung gesagt“, stellt Jörg Hesselmann fest. „Dabei war es immer ein offener und fairer Umgang miteinander.“ Diese Feststellung ist ihm wichtig. Was Werner Biedenkapp bestätigt: „Es ging immer um die Sache.“

Zum Jahresende wird er in den Ruhestand wechseln, Stefanie Bloch wird seine Nachfolgerin (WN berichteten). Was der Pensionär dann machen wird? „Ich bleibe auf jeden Fall Mitglied im Förderverein der Musikschule“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Auch dem Partnerschaftsverein Lengerich-Warta und im Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ bleibt er Mitglied. Wobei ihm in Sachen Förderverein der Hinweis wichtig ist, „dass ich mich zurückhalten und nicht ins Tagesgeschäft einmischen werde“.

Ebenso wie Werner Biedenkapp wird Stefanie Bloch aus dem Personalrat an die Spitze der Musikschule wechseln. Der Zweckverbandsvorsteher hält das für gut, „weil die Leitung dann beide Seiten kennt“.