Der umfangreiche Fahrtbetrieb auf der digital gesteuerten Modellbahn-Anlage mit mittlerweile rund 500 Metern Gleis zeigt viele Zugarten fast aller Eisenbahn-Epochen. Dazu zählen Züge mit Dampflokomotiven ebenso wie Züge der jüngeren Bahn. Ein Großteil der Lokomotiven läuft im Digitalbetrieb mit Sound. Auf der Anlage können bis zu 14 Züge zeitgleich fahren.

Die Modellbahn-Aktivisten präsentieren wieder neu geschaffene Werke im Maßstab 1:87. Das Projekt Steinbruch wurde um weitere erforderliche Betriebseinrichtungen erweitert. Ein Blick auf ein Bildmotiv eines Zementwerkes am Anlagenrand rundet das Bauprojekt mittlerweile ab.

Weitere neu gestaltete Details auf der Anlage gilt es an dem Tag zu entdecken. An der Bahnhofsausfahrt zum darunter befindlichen Schattenbahnhof wurde eine vorbildgerechte und in Funktion befindliche Schrankenanlage in die Modellbahn-Anlage integriert. Die Marktplatzfläche wurde mit Verkaufsständen und Figuren erweitert.

Für die Gäste bieten der Vorführbetrieb und der Blick auf die Details der Anlage die Möglichkeit, sich Anregungen für die heimische Modelllandschaft oder künftige Bauvorhaben zu holen. Auch für Anregungen neuer Projekte an der Vereinsanlage sind die Eisenbahnfreunde offen.

Im Erdgeschoss des Vereinsheims an der Lienener Straße, etwa 200 Meter vom Bahnhof entfernt, wird für das leibliche Wohl gesorgt. Parkmöglichkeiten gibt es am Bahnhof.