Wie‘s gehen soll, ist offen

Ist damit das Reiseziel klar? „Solange das Land nicht entschieden hat, wie es diese Ankündigung in die Tat umsetzt, werden wir nichts tun.“ Wilhelm Möhrkes Tonfall lässt keinen Zweifel daran, was er von dieser „Absichtserklärung“ aus Düsseldorf hält – herzlich wenig. Das wird im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten deutlich. „Auf dieser Basis können wir keine Kostenkalkulation vornehmen“, stellt der Bürgermeister fest.

Für die Sanierung der Rahestraße bedeutet das eine Verschiebung der Maßnahme ins Jahr 2021. Im Haushalt für das nächste Jahr, den der Rat am Dienstag verabschiedet hat, ist kein Geld für die Straßensanierung eingeplant. Die Anlieger hatten sich, als die Pläne bekannt wurden, vehement gegen die von ihnen zu tragenden Kostenbeteiligungen gewehrt (WN berichteten). Dabei geht es um Beträge von bis zu 22 000 Euro. Dazu waren auch Unterschriften gesammelt worden.

In Gesprächen mit der Verwaltung ist ein Kompromiss vereinbart worden: Die Sanierung der Rahestraße wird zurückgestellt, bis das Land die Beteiligung der Anlieger bei Sanierungsmaßnahmen geregelt hat.

Anders die Lage an der Straße Im Hook: Dort hatten sich die Anlieger damit einverstanden erklärt, dass die Stadt die Sanierung in diesem Jahr in Angriff nimmt. Ende Mai rückten die Bagger an. Bis auf einige neue Bäume, die noch gesetzt werden müssen, sind die Arbeiten abgeschlossen. „Wir haben noch keine endgültige Abrechnung, aber die Anlieger wissen, was auf sie zukommt“, erläutert der Bürgermeister.

Dass sich die Entscheidung in Düsseldorf so lange hinzieht, findet er unverständlich. „Wir sind im Frühjahr dort gewesen mit den Bürgermeistern aus dem Altkreis Tecklenburg und haben unseren Standpunkt deutlich gemacht." Wobei er gegen eine Entlastung der Anlieger – im Gespräch ist eine Halbierung des von ihnen aufzubringenden Anteils – nichts einzuwenden hat. „Wenn entsprechend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.“ Das hält er für unabdingbar.

Kommentar Wann handelt das Land? ...

Die Nachricht aus Düsseldorf klingt gut, muss aber noch mit Inhalt gefüllt werden. 65 Millionen Euro für die 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, damit diese bei Sanierungsmaßnahmen die Anlieger nicht mehr so stark zur Kasse bitten sollen. Deren Anteil soll halbiert werden.

Keine Neuigkeit, diese Mitteilung hat die Landesregierung schon im Sommer gemacht. Was immer noch fehlt, ist ein Termin, wann das Geld an die Städte und Gemeinden überwiesen wird. Große Sprünge sind damit nicht möglich. Der durchschnittliche Anteil einer Kommune beträgt 164 141,41 Euro. Wichtiger ist, ob die Ankündigung aus dem Sommer zutrifft, dass alle Maßnahmen, die nach dem 1. Januar 2018 begonnen wurden, unter die neue Regelung fallen. In Lengerich träfe das auf die Straße Im Hook zu. Für die Anlieger eine wichtige Information. Michael Baar

Dass die Anlieger frühzeitig über geplante Sanierungsmaßnahmen informiert werden sollen, hält Wilhelm Möhrke für richtig. Das andererseits Kommunen den Anliegern Ratenverträge zum Begleichen der Kosten mit einer Laufzeit von 20 Jahren anbieten sollen – dafür hat er nur ein Kopfschütteln übrig. „Damit kann man keinen Haushalt planen.“

Offen ist, ob die zusätzlichen Gelder des Landes für Maßnahmen genutzt werden können, die nach dem 1. Januar 2018 begonnen wurden. Im Sommer war das so geplant. Die Anlieger der Straße Im Hook hätten davon profitiert. Das hatte die Verwaltung gegenüber den WN zugesichert.