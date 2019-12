Ohne Zugabe geht es nicht

Dass Weihnachten kurz bevorsteht, war am Donnerstag in der Dreifachsporthalle nicht zu überhören und zu übersehen. Dort fand, wie üblich kurz vor den Ferien zum Jahresende, ein großes Konzert des Hannah-Arendt-Gymnasiums statt. Und bei dem wurde immer wieder auch Besinnliches geboten.

Schüler der sechsten Klasse zeigten zu Beginn ihr Können und präsentierten schwungvoll „Go down, Moses“ und traditionelle Weihnachtslieder unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Heimke Tewes. Es war laut Pressemitteilung ein fröhlicher Einstieg in die Traditionsveranstaltung.

Die jungen Musiker der Jahrgangsstufe 5 spielten „Jingle Bells“ und „Aura Lee“ und zeigten dem Publikum in der voll besetzten Halle, dass sie sich in kurzer Zeit bereits ein beachtliches Können erarbeitet haben. Schließlich nehmen sie erst seit den Sommerferien am Instrumentalunterricht in der Bläserklasse des HAG teil.

Die weihnachtliche Stimmung am letzten Abend vor den Ferien wurde durch weitere musikalische Beträge aus der 6a verstärkt. Tabea Losing (6c) spielte auf der Querflöte „Manolo’s Song“ und bekam dafür vom Publikum begeisterten Applaus. Auch die Instrumentalistinnen aus der 6a, 6c und 8a, die gemeinsam mit Querflöte, Oboe und Basso Continuo eine Suite in F- Dur intonierten, wussten die Zuhörer zu beeindrucken.

Die Klarinettenspieler Lotta Groppe, Jakoba Placke, Franziska Sörös und David Ruvcheski (alle 7a) präsentierten das Stück „Blues Band“. Im Anschluss daran lauschte das Publikum einem Weihnachtsmedley, das von Klarinetten-, Trompeten- und Euphonien-Spielern der 7a dargeboten wurde. Die Juniorband überzeugte mit den Werken „March on a Welsh Air“,“ Bist Du bei mir“ und „The Avengers“.

Auch mit Solo-Auftritten unterhielten Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums ihr Publikum bestens. So spielte Martin-Heinrich Egbert (Q2) auf seinem Saxofon – begleitet am Klavier von Frederike Sachs – „Careless Whis-per“ auf seinem Saxofon. Dafür erhielt er ebenso großen Applaus wie Jaqueline Schönemann (Q1), die mit dem Lied „Unravel“ auf die Bühne kam. Einen überzeugenden gesanglichen Beitrag gab auch Nicole Reich (Q1) mit dem Titel „Save the world tonight“ zum Besten.

Anschließend hörte das Publikum Charlotte Kotzan (8a) am Klavier zu, als sie „Let it go“ aus dem Film „Frozen“ spielte – „moderne Winter-Weihnachtsstimmung, gepaart mit viel Talent“, loben die Konzertorganisatoren.

„Driving home for Christmas“, „Shallow“ und „I‘m still standing“ – der Concert Band gelang es, wie jedes Jahr, den überzeugenden Höhe- und Schlusspunkt des HAG-Weihnachtskonzertes zu gestalten. Der Forderung der Zuschauer nach einer Zugabe kamen die Musiker mit „I’m still standing“ nach – begleitet vom Klatschen des Publikums.

Als gemeinsamer Ausklang und Einstimmung auf die Weihnachtsferien wurde von den Mitwirkenden und den Gästen „O du fröhliche“ gesungen.