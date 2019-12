Die Geschenke sind verpackt, die Tornister stehen parat – für die Bescherung ist alles bereitet. Auch zu diesem Fest findet die Aktion „Lengericher Weihnachtspäckchen“ statt. Seit 2006 beschenken Birgit Wiethölter und Kerstin Lindemann dank der Hilfe zahlreicher Spender Kinder aus sozial schwachen Familien.

Über 50 Pakete und 14 Tornister haben sie diesmal in sechs Kindergärten verteilt. Vor Ort wurde entschieden, wer profitiert. Das geschehe in ihrem Haus „sehr dezent“, versichert Sabine Altmann, Leiterin der AWO-Kita Am Brandteich, beim Besuch der beiden Präsentbotinnen. Diese Anonymität sei gewollt, betont das Frauen-Duo, das in die Rolle des Christkindes schlüpft.

Sie sind dankbar, dass sie Jahr für Jahr immer wieder bei ihrem Tun von vielen unterstützt werden – sei es in Form von Sachspenden oder mit Barem. Es gebe zum Beispiel Dauerspender, die regelmäßig unaufgefordert tätig würden für die „Lengericher Weihnachtspäckchen“. Solch ein Engagement treffe auch bei den Beschenkten immer wieder auf große Resonanz – Dankesschreiben sei da keine seltene Ausnahme.

Sabine Altmann, die die Aktion das erste Mal begleitet, bringt es auf einen kurzen Nenner: „Das ist eine ganz tolle Sache.“