Das war das Jahr 2019 in Lengerich

Rund eineinhalb Stunden wurde am frühen Abend des 7. Januar in Lengerich gebangt. Dann war klar, dass alle 45 Sportler des Vereins RSG Teuto Antrup Wechte, die ein 25-Jähriger in seiner Gewalt hatte, sicher und körperlich unversehrt waren. Es war der dramatische Auftakt in ein Jahr, das noch viel Nachrichtenstoff liefern sollte: Das Markt-Karree wurde fertiggestellt und Hotel „Haus Werlemann“ abgerissen, um einem Neubau zu weichen. Die Stadt stellte Pläne für die Neugestaltung der Fußgängerzone vor und für den Neubau der Gesamtschule. Die evangelische Kirchengemeinde gab bekannt, dass sie beim Thema Martin-Luther-Haus Großes vorhat. Kunden beschwerten sich immer wieder über die Eurobahn, die allerdings im Laufe des Jahres von offizieller Seite bescheinigt bekam, besser geworden zu sein. Windmöller & Hölscher feierte sein 150-jähriges Bestehen und die Bürger der Stadt mit vielen gelungenen Veranstaltungen einen wahrhaft heißen Sommer, der ab und an auch die Feuerwehr in Atem hielt. Das sind nur einige der Nachrichten, die 2019 in Lengerich lieferte. Einen Eindruck vom lokalen Geschehen der vergangenen zwölf Monate liefern die „Bilder des Jahres“.

Das war 2019 in Lengerich 1/22 Polizisten stehen vor der Zweifachsporthalle an der Bahnhofstraße. Dort hat am frühen Abend des 7. Januar ein 25-jähriger Tecklenburger zeitweise 45 Sportler des Vereins RSG Teuto Antrup-Wechte in seiner Gewalt. Die meisten der Kinder und Jugendlichen bekommen von dem dramatischen Geschehen kaum etwas mit und sind bald frei. Anders ergeht es den beiden Trainerinnen, die nach eigenen Angaben „Todesängste“ ausstehen. Aber auch sie bleiben – zumindest körperlich – unversehrt. Der Täter wird nach einem Gerichtsprozess im Sommer in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Er sagt, er habe sich von der Polizei erschießen lassen wollen. Foto: Jens Keblat

Im Sommer 2018 wird festgestellt, dass die Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Hohne gravierende Mängel aufweist. Sie wurde zunächst gesperrt - und schließlich am 30. März demontiert und abgerissen. Ob es einen Neubau geben wird, hat die Lokalpolitik noch nicht abschließend entschieden. Foto: Gernot Gierscher

Begeistert sind viele Besucher vom "Leader Parkleuchten", das am 23. und 24. August auf dem Gelände der LWL-Klinik und im Hortensienpark stattfindet. Eingeladen hat zu der stimmungsvollen Veranstaltung der Kreis mit zahlreichen Partnern. Foto: Detlef Dowidat

Das Büro Franz Reschke Landschaftsarchitektur erhält nach einem Wettbewerb den Auftrag, Pläne für die Neugestaltung der Fußgängerzone zu entwerfen. Ende Oktober werden die der Lokalpolitik vorgestellt, wenig später Anliegern und Kaufleuten und dann auch der gesamten Bürgerschaft. Foto: Franz Reschke Landschaftsarchitekt

Die Rockband Queen und deren charismatischer Sänger Freddie Mercury ziehen immer noch. Das zeigt sich am 3. August, als im Generationenpark zum „Mondscheinkino“ eingeladen wird und rund 500 Besucher den Film „Bohemian Rhapsody“ sehen. Foto: Birga Jelinek

100 Jahre alt wird die Arbeiterwohlfahrt. Franz Müntefering, ehemaliger SPD-Vorsitzender und Vizekanzler, ist der AWO so lange zwar noch nicht verbunden. Aber der 79-Jährige kann auf ein langes Mitwirken in dem Verband zurückschauen. Davon erzählt er während des Neujahrsempfangs der AWO am 20. Januar. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Mit einem bekannten TV-Koch in der Küche stehen, das erleben Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasium am 26. März. Stefan Marquard ist gekommen, um über gesundes Essen zu informieren und um es in der Mensa an diesem Tag auf den Tisch zu bringen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Woche für Woche gut gefüllt ist im Juli und August jeden Donnerstag der Rathausplatz. "Rock am Rathaus" erweist sich auch 2019 als Besuchermagnet. Foto: Jendrik Peters

Nebel, Wolken und Sonne sorgen für diesen beschaulichen Oktobermorgen in Lengerich. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Pilzsammler kommen im Herbst voll auf ihre Kosten. Das Wetter sorgt für beste Wachstumsbedingungen und somit für eine reiche Ernte. Allein dieser Steinpilz kommt auf ein Gewicht von rund 500 Gramm. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

„The same procedure as last year?“ „Same procedure as every year.“ Also steht auch zum Jahreswechsel 2018/2019 das Ensemble des Thik-Theaters auf der Bühne des Festsaals der LWL-Klinik. Bestens unterhalten wird das Publikum mit „Die Wurzel des Übels“. Foto: Detlef Dowidat

Nur die Südfassade des einstigen Hotels "Haus Werlemann" steht noch, als Anfang Juni der symbolische erste Spatenstich für den Nachfolgebau erfolgt. Der soll eigentlich im November fertig sein, doch im Laufe der Monate heißt es, dass die Rossmann-Filiale erst im Frühjahr 2020 einziehen werde Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Die Rockband Queen und deren charismatischer Sänger Freddie Mercury ziehen immer noch. Das zeigt sich am 3. August, als im Generationenpark zum „Mondscheinkino“ eingeladen wird und rund 500 Besucher den Film „Bohemian Rhapsody“ sehen Foto: Birga Jelinek

Seit dem 1. August 1995 ist Gudrun Heemann Leiterin der Grundschule Stadtfeldmark. Am 31. Januar wird sie in den Ruhestand verabschiedet – wie es sich gehört im Kreis ihrer jungen Schützlinge. Foto: Michael Baar

Das Festivalorchester der Musiklandschaft Westfalen spielt am 2. Januar in der Gempt-Halle. Zu dem Neujahrskonzert gehörten antürlich auch Strauss-Melodien. Foto: Axel Engels

Ein Traktor, ein Hänger und viele, viele Kartoffeln blockieren nach einem Verkehrsunfall am 24. September die Osnabrücker Straße. Verletzt wurde niemand, allerdings blieb von einigen der Erdäpfel nur Brei. Foto: Michael Baar

Wie überall in Deutschland kommen auch die Menschen in Lengerich im Sommer ordentlich ins Schwitzen. Den Höhepunkt erreicht die Hitze am 25. Juli. Da erreicht das Thermometer auf dem Rathausplatz die 40-Grad-Marke. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Hitze und Trockenheit sorgen dafür, dass die Feuerwehr im Sommer mehrfach ausrücken muss, um brennende Felder und auch Erntemaschinen zu löschen. Foto: Paul meyer zu Brickwedde

Mit dem Bau des neuen Gesamtschul-Gebäudes soll 2020 begonnen werden. Anfang November werden Pläne vorgestellt. Schulleiter Dr. Werner Peters spricht von einem „Traum“ und sagt, er „geradezu begeistert“ Foto: Sigurd Larsen Architekten GmbH

Foto: Behrendt & Rausch

Es war eine Menge Schnee, die am 25. Januar vom Himmel kam. Das Weiß von oben das hielt die Lengericher jedoch nicht davon an, das vom Bündnis für Familie organisierte winterliche Vergnügen auf der Eislaufwiese in vollen Zügen zu genießen. Foto: Gernot Gierschner

Am 23. Mai wird das „Neue Markt-Karree“ offiziell eröffnet. Dazu gehört neben Supermarkt und weiteren Geschäften das Stadtfenster am Wapakonetaplatz. Zu sehen sind auf dem großformatigen Bild typische Lengerich-Ansichten. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde