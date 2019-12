Die Familie gehört dazu

Weihnachten – das ist Krippe und Tannenbaum, Kirchgang und Geschenke. Und natürlich versammeln sich die Menschen zum gemeinsamen Essen. Bei manchen wird bereits an Heiligabend ordentlich aufgetischt, bei anderen gibt es das große Festmahl mittags am ersten Weihnachtstag. Es geht darum, Familie und Freunde mit leckeren Dingen zu verwöhnen. Aber auch das Zusammensein ist für viele wichtig. Wie ist es in anderen Kulturen? Welchen Stellenwert hat dort das Essen? Wer bereitet es zu? Wer isst zusammen? Welche Regeln gelten? Aminullahi Lateefat (30) aus Ilorin in Nigeria, Sozan Ghazal (56) aus dem syrischen Idlib und Sahar Abdallah (33) aus der libanesischen Hafenstadt Sidon – sie alle leben in Lengerich – erzählen davon.

Weihnachten und Essen, das kennt Sahar Abdallah bestens. Sie ist zwar Muslimin. Doch im Libanon leben auf kleinem Raum Menschen unterschiedlicher Religionen zusammen. In Sidon habe sie viele christliche Freunde, die hätten regelmäßig zum Fest eingeladen. Groß getafelt worden sei zu besonderen Anlässen aber auch innerhalb der Familie – mit Eltern und Geschwistern, Oma und Opa, Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins. „So ungefähr 20 Personen.“

Die Familie isst gemeinsam. So und nicht anders kennt es Aminullahi Lateefat. Sie berichtet aus jenen Zeiten, als sie noch mit ihren Geschwistern bei den Eltern wohnte. Gab es da ihr Lieblingsgericht Fried Rice, hätten sich alle von einem Teller bedient.

Zum Essen kommt die Familie zusammen, das bestätigt auch Sozan Ghazal. Allerdings schränkt sie die Aussage ein wenig ein und verweist auf berufstätige Frauen, die möglicherweise keine und wenig Zeit haben, sich tagsüber ums Kochen zu kümmern. Vorkochen, das war deshalb das Rezept von Sozan Ghazal in Idlib. So konnte sie der Tatsache gerecht werden, dass das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit des Tages war.

Die Rollenverteilung ist ihren Worten zufolge eine klare in Syrien: Frauen stehen in der Küche. In den größeren Städten komme es aber inzwischen schon vor, dass Vertreter des „starken Geschlechts“ etwas helfen.

„Kochen ist Frauensache, das Grillen übernehmen die Männer“, so kennt es Sahar Abdallah aus dem Libanon. Ihre Küchenkünste hat sie sich dank Mutter und Großmutter angeeignet. „Aber es gibt im Libanon auch Frauen, die nicht kochen können.“ Arbeiten sie und leben bei den Eltern oder Schwiegereltern, dann komme so etwas in den Städten inzwischen durchaus vor. Sie will hingegen jeden Tag am Herd stehen. Mittags wird warm gegessen, abends mal warm, mal kalt. „Da gibt es keine festen Regeln, wir machen einfach, was wir wollen.“

Als sie nach Deutschland kam, war es für Aminullahi Lateefat neu, dass sich auch Männer ums Essenmachen kümmern. In Nigeria werde es von Frauen verlangt, dass sie kochen. „Mein Vater konnte nicht einmal Wasser heiß machen“, erzählt sie. Die 30-Jährige muss bei diesen Worten lachen.

Die Hauptmahlzeit des Tages sei das Frühstück gewesen. Es gab einen warmen Maisbrei mit Bohnen. „Jeden Morgen.“ Brot sei eine Seltenheit gewesen, Und Fast Food? Das habe in den Städten des bevölkerungsreichsten afrikanischen Staates – Ilorin hat über eine Million Einwohner – Einzug gehalten. Anders sei es auf dem Land. In den Dörfern versorgen sich die Menschen mit dem, was sie anbauen, schildert Aminullahi Lateefat.

Über sich sagt sie, dass sie Fast Food durchaus mag, aber das nigerianische Essen steht offenbar noch mindestens eine Stufe darüber. „Das liebe ich.“ Um diese Liebe nicht zu verlieren, fährt sie einmal im Monat nach Münster, um typische Lebensmittel aus ihrer Heimat einzukaufen.

Sahar Abdallah hat inzwischen auch die deutsche Küche für sich entdeckt. „Ich habe ein paar Rezepte probiert.“ Kartoffelbrei mit Fleisch oder auch Brokkoligratin sind nun fest verankert auf ihrem Speiseplan. Aus dem Libanon vermisst sie vor allem alles, was aus dem Meer kommt. „Frischen Fisch habe ich am liebsten gegessen.“ Für sie Genuss und zugleich ein Stück Heimat und Kultur.

Dass sich die Esskultur im Wandel befindet, mache sich in Syrien übers Internet bemerkbar, erklärt Sozan Ghazal und berichtet, dass sie das Kochen von ihrer Mutter gelernt habe. Kochbücher habe es kaum gegeben, alles Notwendige sei im Kopf abgespeichert worden. Inzwischen aber würden viele Rezepte über Youtube unters Volk gebracht. So entdecke auch sie inzwischen Neues für sich und die Familie.