Wie eine zweite Familie

36 Jahre lang hat Ute Dölling-Ruhe in der „Wohnstätte für Menschen mit psychischen Behinderungen“ an der Lengericher Bergstraße gearbeitet. Die Sozialarbeiterin prägte nicht nur die Wohngruppe der Reha GmbH für Sozialpsychia-trie. Sie erlebte auch knapp vier Jahrzehnte Psychiatriegeschichte hautnah mit. Vor Kurzem wurde die frühere Hausleiterin während der Weihnachtsfeier gemeinsam mit ihrer Kollegin Monika Ringeltaube offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Die 13 Bewohner der Wohnstätte, ihre Angehörigen sowie Mitarbeitende der Reha GmbH haben sich versammelt, insgesamt über 50 Personen. Es gibt Gesang und Gedichtvorträge, Präsente und einige Abschiedstränen. „Ohne euer Engagement wäre die Wohnstätte an der Bergstraße heute nicht das, was sie ist“, betont Geschäftsführer Herbert Isken: „Ein familiäres Zuhause für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die hier nicht nur mitten in der Gesellschaft leben, sondern auch gestärkt und gefördert werden.“

Bis in die 1980er-Jahre sah die Versorgung noch ganz anders aus. „Menschen mit seelischen Behinderungen wurden häufig dauerhaft untergebracht in den psychiatrischen Kliniken“, erzählt Ute Döllig-Ruhe. Eine soziale Rehabilitation habe praktisch nicht stattgefunden. „Die Patienten hatten kaum Privatsphäre und konnten nicht selbstständig entscheiden. Sogar ihre Kleidung wurde ihnen morgens aus einem verschlossenen Schrank gegeben.“ Zudem sei nicht selten mit starken Medikamenten und Bestrafungen gearbeitet worden.

Die von der damaligen Bundesregierung in Auftrag gegebene Psychiatrie-Enquete forderte deshalb eine Neuordnung der „Verwahrpsychiatrie“. Das wirkte sich auch in Lengerich aus: Das damalige Landeskrankenhaus löste schrittweise die Stationen auf. Eine der ersten betreuten Wohngruppen zog in die Villa an der Bergstraße ein.

Die Anfangszeit sei schwierig gewesen, erinnern sich Ute Dölling-Ruhe und Hauswirtschafterin Monika Ringeltaube. Zu lange seien die Patienten aus einem normalen Lebensalltag herausgerissen worden. Selbstständigkeit und ein gutes soziales Miteinander hätten erst wieder gelernt werden müssen.

Mit ihren heilpädagogischen und sozialpsychiatrischen Konzepten setzen die Mitarbeitenden auf Respekt und Wertschätzung. „Die individuelle Persönlichkeit und Würde jedes Menschen muss beachtet werden“, betont Ute Dölling-Ruhe. „Ob er eine Behinderung hat oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle.“ Das pädagogische Konzept hat nicht nur die Lebensbedingungen der Bewohner grundlegend verbessert, sie profitieren auch gesundheitlich. „In den ersten Jahren mussten unsere Bewohner wegen seelischer Krisen noch häufiger stationär aufgenommen werden“, berichtet die Sozialarbeiterin. Das komme inzwischen so gut wie gar nicht mehr vor.

Die Anforderungen an die Arbeit der Wohnstätten habe sich grundlegend gewandelt, stellt auch Herbert Isken fest. Der Sozialpädagoge und Rehabilitationsexperte ist seit 30 Jahren bei der Reha GmbH, einer Tochtergesellschaft der Ledder Werkstätten. In drei verschiedenen Häusern bietet die Einrichtung über 30 Frauen und Männern mit unterschiedlich ausgeprägten Beeinträchtigungen ein familiäres Zuhause. „Ging es anfangs noch um eine angemessene Unterbringung, steht heute klar der rehabilitierende Aspekt im Mittelpunkt.“ Die vor zehn Jahren in Kraft getretene Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen habe das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen zusätzlich gestärkt. „Unsere Aufgabe ist es heute, die Menschen fit zu machen für ein möglichst normales und selbstständiges Leben innerhalb der Gesellschaft.“

Für Ute Dölling-Ruhe waren ihre 36 Arbeitsjahre trotz aller Herausforderungen und Veränderungen eine wunderbare Zeit, wie sie sagt. „Die Menschen sind wie meine zweite Familie.“ Umso besser, dass sie ihre Nachfolge geregelt weiß. Katharina Hegge, selbst schon über 25 Jahre in der Wohnstätte an der Bergstraße, leitet das Haus weiter.