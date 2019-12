Eine tödliche Begegnung

Einem dramatischen Stück Familiengeschichte hat sich Manfred Stöppel intensiv gewidmet. Entstanden ist daraus der Bericht „1908 – Lengericher Bauer niedergeschossen“. Darin erzählt der Autor, wie vor über 100 Jahren sein Großvater zu Tode kam:

„Etwa 2,5 Kilometer südlich der Stadtmitte von Lengerich liegt in der Bauerschaft Aldrup das Gehöft Stöppel, die heutige Straßenbezeichnung lautet ,Strohdamm‘. Meine Großeltern Wilhelm Stöppel und Lisette, geborene Hasenpatt, haben 1901 geheiratet.

Ich denke, dass meine Großeltern väterlicherseits eine sehr arbeitsreiche und aus heutiger Sicht auch eine entbehrungsreiche Zeit hatten. Aber sie werden in der Familie und auf ihrem Bauernhof mit den neuen Gebäuden vermutlich auch viele schöne und glückliche Tage verlebt haben. Bis zu dem schicksalsträchtigen Jahr 1908, als sich mein Großvater, 38 Jahre alt, am Samstag, den 4. Januar 1908, mit dem Pferdegespann und einem Wagen auf den Weg nach Lengerich machte.

Aus den noch heute auf dem Hof vorhandenen Unterlagen gehen die Einzelheiten des Vorgangs noch recht gut hervor. Zunächst die wörtliche Abschrift eines Berichtes aus der Lengericher Zeitung: ,Ein Opfer bodenlosen Leichtsinns, des von uns wiederholt gerügten Schießens seitens jugendlicher Personen, wurde am Sonnabend Abend der Kolon Stöppel von Vortlage.

Nach den polizeilichen Ermittlungen ist die Sachlage folgende: Gegen 11 Uhr abends passierte der Kolon Stöppel die Ladberger Chaussee; in der Nähe der Bauwiese (Anmerkung: vermutlich ist Burwiese gemeint) begegneten ihm zwei junge Burschen mit einem Handkarren, welche nach einem Gruß ruhig ihres Weges gingen.

Plötzlich drehten sich jedoch die Beiden um und während der eine auf St. losschimpfte, zog der zweite einen Revolver und schoß diesen auf den auf dem Wagen Sitzenden ab. Die Kugel drang dem Kolon St. in den Rücken, prallte an der untersten Rippe ab und nahm ihren Weg in die unteren Teile des Leibes, hier mehrere Därme durchschlagend.

Der Verletzte muß nun wohl von seinem Zustande keinen rechten Begriff gehabt haben, denn zu Hause angekommen, legte er sich, ohne jemanden Mitteilung zu machen, zu Bett und erst durch sein Stöhnen wurden die Angehörigen aufmerksam.

Am Sonntag morgen ordnete der herbeigerufene Arzt, Herr Dr. Upmann, die Ueberführung des Verletzten in das hiesige Krankenhaus an, wo Nachmittags die Herren Dr. Upmann und Dr. Westhoff – Münster – eine Operation vornahmen, jedoch ohne Erfolg, denn abends 9 Uhr verstarb Stöppel.

Auf die sofort angestellten Ermittlungen wurden im Laufe des gestrigen Tages die beiden 15-jährigen Bäckerlehrlinge B. und L., welche bei dem Bäckermeister Br. in Intrup beschäftigt sind, verhaftet. Während L. wieder aus der Haft entlassen ist, wurde B., als der Täter, in Haft behalten.

Tieftraurig ist es, daß die leidige Schießerei ein Menschenleben vernichtete und großen Kummer über eine glückliche Familie gebracht hat; unverständlich ist es aber, daß es immer noch Händler gibt, welche an solche unreife Burschen, wie die hier in Frage stehenden Täter, Schußwaffen und Munition ohne Waffenschein verkaufen.‘

Der jugendliche Täter ist bereits im Februar 1908 vom Landgericht in Münster zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Aus einem späteren Zeitungsbericht konnte man entnehmen, dass er mit einer dreimonatigen Strafe davon gekommen ist. Die Strafe wurde in Hoffnung auf Begnadigung aus-gesetzt. Mein Vater hat erzählt, dass beide später als Soldaten in entsprechenden Strafkompanien eingesetzt waren.

Trotz oder wegen der tragischen Begleitumstände hat die Großmutter für sich und die durch sie vertretenen Kinder ein Verfahren zur Erlangung einer Hinterbliebenenrente und ein Sterbegeld bei der Westfälischen Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft angestrengt, da es sich ihrer Meinung nach um einen Betriebsunfall gehandelt habe. Das Verfahren gegen die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ist in die Berufung gegangen, damals nannte man das ein Rekursverfahren.

In dem vorliegenden Urteil vom 7. Mai 1909 hat der Sechste Rekurssenat des Reichsversicherungsamtes im Namen des Reichs für Recht erkannt, dass sich der Unfall während der Betriebstätigkeit des Großvaters, nämlich dem Leiten des landwirtschaftlichen Fuhrwerkes, ereignet hat. Damit wurde das Ereignis als Betriebsunfall anerkannt und die Vorentscheidung aufgehoben.

In dem Urteil des Reichsversicherungsamts heißt es wörtlich: ,Das Reichsversicherungsamt hat die Akten der Königlichen Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Münster über das Strafverfahren gegen den Bäckerlehrling B. aus Lengerich wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang — 6 J 20/08 — herbeigezogen. Ihr wesentlicher Inhalt ist vorgetragen worden. Es war wie geschehen zu erkennen.

Die vorerwähnten Strafakten, insbesondere das Urteil der 1. Strafkammer des Landgerichts Münster vom 6. Februar 1908, haben folgenden auch vom Reichsversicherungsamt für erwiesen erachteten Sachverhalt ergeben:

Am 4. Januar 1908 abends gegen 10 1/2 Uhr ging B. mit einem zweiten Bäckerlehrling namens L., der einen zweirädrigen Handwagen vor sich herschob, auf der Chaussee Ladbergen Lengerich, von Settel kommend, nach Lengerich zurück. Unterwegs begegnete ihnen der Verstorbene, der in der entgegengesetzten Richtung nach Hause fuhr und auf seinem leeren Fuhrwerk saß mit dem er verkauftes Heu in Hohne abgeliefert hatte.

Die Stelle, wo die Begegnung stattfand, war nicht beleuchtet. Die beiden Fuhrwerke waren wegen der Finsternis und wohl auch aus dem weiteren Grunde, weil das Geräusch des eigenen Fuhrwerkes auf beiden Seiten das Herannahen des entgegenkommenden Fuhrwerks verdeckte, ziemlich nahe aneinander gekommen, ohne sich auszuweichen.

Es entspann sich nun ein Wortwechsel über das Ausweichen. L. rief dem Stöppel zu, er solle ihm ausweichen. Stöppel erwiderte, sie sollen machen, dass sie mit ihrer Karre nach Hause kämen. L. rief hierauf noch ,Alter Bauer!‘ Dann wichen sich die Beteiligten rechtsausbiegend aus.

Als die beiden Fuhrwerke etwa zehn Schritt auseinander waren, gab B. mit seinem geladenen Revolver, den er in der Hand trug, in der Richtung auf Stöppel einen scharfen Schuß ab, nicht mit dem Vorsatz diesen zu treffen, sondern, wie ihm zu glauben ist, um den Stöppel ,bange zu machen‘. Dieser Schuß traf den Stöppel; er führte eine Bauchfellentzündung und seinen Tod herbei.‘

Nachdem die notwendige Operation im Lengericher Krankenhaus Bethania nicht von Erfolg beschieden war, ist mein Großvater noch am 5. Januar 1908 abends im Krankenhaus verstorben. Vorher war der Königliche Notar und Justizrat Wilhelm Fisch aus Tecklenburg noch an das Krankenbett geeilt und hat das Testament des Großvaters beurkundet. Zeugen der Verhandlung waren der Pastor Rudolf Meyer aus Lengerich und der Maurer Wilhelm Teepe aus Lienen. Es wird bestätigt, dass der Großvater zwar bettlägerig krank, aber im vollen Besitz seiner Geisteskräfte war, die Unterschrift konnte er aller-dings wegen Schwäche nicht leisten.

Die folgenden Jahre werden auf dem Hof schwer gewesen sein. Eine junge Witwe (28 Jahre) mit drei kleinen Söhnen und der vielen Arbeit. Ohne Hilfe von Nachbarn und Verwandten war das sicher nicht zu bewältigen.

Über den Unglücksfall und die schweren Jahre danach hat unsere Großmutter später zu uns Enkeln nur wenig oder kaum gesprochen. Das Hemd unseres Großvaters mit dem Einschuss und dem Blutfleck hat sie lange aufbewahrt. Mein Vater war mit vier Jahren, ebenso wie die beiden Brüder, für bleibende Erinnerungen noch zu jung.“