Kleine Welt bereitet große Freude

Zwischen dem, was Detlev Höhn an diesem Vormittag vor sich sieht, und dem, womit im Alter von zwei Jahren alles anfing, liegen Welten. Genauer gesagt: Modellbahn-Welten. Der Hohner gehört zu jener Handvoll Mitglieder bei den Eisenbahnfreunden Lengerich, die sich intensiv um die große Anlage im ersten Stock des alten Stellwerks kümmern. Am Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr findet dort der Fahrtag statt. Besucher haben Gelegenheit, sich intensiv mit dem Miniatur-Zugverkehr und dem ganzen Drumherum zu beschäftigen.

Detlev Höhn bildet zusammen mit Klaus Gräler das Duo, das sich vorrangig um den Landschaftsbau kümmert. Ihre Ansprüche seien mit den Möglichkeiten gewachsen, die es im Modellbau inzwischen gebe. Soll heißen: Die Wirklichkeit wollen sie möglichst genau im Kleinen widerspiegeln.

Klaus Gräler erzählt, dass er wie sein Kompagnon seit frühester Kindheit Modelleisenbahner ist. In ihrem Werdegang gibt es jedoch einen Unterschied: Mit 14, 15 Jahren sei ihm der Fußball wichtiger gewesen, rekapituliert Klaus Gräler. „Und dann kamen die Mädels.“ Erst mit etwa Mitte 20 habe das Geschehen rund um die kleinen Schienen ihn wiedergehabt. „Ich hab hingegen durchgezogen“, beschreibt Detlev Höhn seine nie erlahmende Liebe zu dem Hobby. Wie bei so vielen wurde der Grundstein mit einem sogenannten Starterset gelegt, das unter dem Weihnachtsbaum lag. „Seitdem bin ich infiziert.“

Auf rund 500 Meter Gleisen rollt an diesem Sonntag unermüdlich der Verkehr. Bevor es um 11 Uhr offiziell losgeht, bereiten die Eisenbahnfreunde alles für die Besucher vor. Im Erdgeschoss stehen Kuchen, Erbsensuppe und Getränke bereit. Eine Etage darüber werden die Züge nach und nach in die Spur gebracht. Sie gehören nicht dem Verein, sondern den Mitgliedern, die sie von daheim mitbringen. Detlef Höhn verschweigt nicht, dass die Anschaffung der Loks und Waggons eine kostspielige Sachen sein kann – vor allem, wenn es um besondere Stücke geht. Das mache es vor allem jungen Modellbahnern nicht gerade leicht.

Die Anlage der Eisenbahnfreunde gebe es seit 1990, sagt Detlev Höhn. „Fertig wird sie wohl nie.“ Immer gebe es etwas zu tun, immer stehe ein Projekt an. So habe der von Gerd Hahn realisierte Steinbruch erst vor Kurzem noch eine Förderanlage bekommen. Höhn hat noch eine Unternehmervilla gebaut. Er kündigt an, dass man sich künftig etwas vom Miniatur-Wunderland in Hamburg abschauen wolle, wo Besucher durch Knopfdruck Leben in verschiedenste Szenen bringen können. Bei den Eisenbahnfreunden ist das bereits beim Steinbruch möglich, wo ein Lkw in Gang gesetzt werden kann.

Die Liebe zum Detail soll auch noch an anderen Stellen deutlicher werden: Die Kirche soll Geläut bekommen, Schrankenanlagen sich mit einer Geschwindigkeit öffnen und schließen, wie es auch die großen Vorbilder machen. Und bei den großen Grünflächen denkt Detlef Höhn an Grashalme, die elektrostatisch aufgeladen werden und sich so senkrecht aufstellen.

„Das sind alles Dinge, an die hat man früher nicht einmal gedacht“, beschreibt er den Fortschritt in der Miniaturwelt. Der Fahrtag am Sonntag vermittelt davon mehr als einen kleinen Eindruck.