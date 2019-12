Einen Seniorenbeirat gibt es in Lengerich bereits seit Ende 1992, einen Jugendbeirat seit bald zwei Jahren. Gut möglich, dass in absehbarer Zeit noch zwei weitere Beiräte installiert werden, um die Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen gegenüber Verwaltung und Politik zu vertreten. SPD , Grüne und FDP haben jüngst im Rat den Vorschlag eingebracht, einen Inklusions- und einen Integrationsrat zu bilden. Voraussetzung soll allerdings sein, dass „ausreichendes Interesse“ bei Menschen mit Behinderung beziehungsweise mit „Einwanderungsgeschichte“ besteht, heißt es in dem Antrag.

Für die CDU signalisierte deren Fraktionsvorsitzender Klaus Reiher, den Vorstoß unterstützen zu wollen. Er kritisierte allerdings, dass die Union von den anderen Fraktionen nicht offiziell in die Antragstellung eingebunden worden sei. Die Initiative seitens der Lokalpolitik wurde ergriffen, nachdem sich, wie berichtet, Holger Paaschen für die belange von Blinden und Sehbehinderten bei der Neugestaltung der Fußgängerzone eingesetzt hatte. Über das weitere Vorgehen soll nun im Ausschuss Soziales, Generationen und Sport diskutiert werden.

Mit dem Antrag soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, zum einen Menschen mit Behinderung „über die Möglichkeit der Einrichtung eines Inklusionsbeirates“ zu informieren. „Als ausreichendes Interesse wird es angesehen, wenn sich mindestens sieben Personen zur dauerhaften Mitarbeit bereit erklären“, heißt es im gemeinsamen Schreiben von SPD, Grünen und FDP. Ganz ähnlich soll das Vorgehen beim Integrationsbeirat ablaufen.

Zur Begründung stellen die drei Fraktionen fest, dass es in der Stadt zwar eine hauptamtliche Integrationsbeauftragte und verschiedene ehrenamtlich Aktive im Bereich Integration und Inklusion gebe, „wobei die Betroffenen allerdings nur über das sehr informelle Format ,Arbeitskreis Akteure‘ eingebunden werden.“ Man sei unsicher, so die Fraktionen weiter, „ob die Betroffenen sich mit ihren besonderen Problemlagen durch diesen Arbeitskreis ausreichend vertreten und eingebunden fühlen“.

In Bezug auf Menschen mit Behinderungen wird konstatiert, dass „die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Betroffenen so gestaltet werden“ müssen, „dass sie jedem Einzelnen umfassende Teilhabe ermöglichen und den besonderen Bedürfnissen und Problemlagen dieser Personengruppen ausreichend Rechnung getragen wird“.