Am Steuer der „rollenden Disco“

Lengerich -

Von Paul Meyer zu Brickwedde

Es war ein Wow-Effekt, den Alexej Philippi an seinem 20. Geburtstag erlebte. Er ließ sich seinerzeit mit Freunden zusammen in einer Stretchlimousine herumkutschieren – und hatte den Gedanken: „So ein Auto will ich auch einmal haben.“