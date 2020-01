Klassische Musik und der Ortsteil Hohne – passt das zusammen? „Wir können mehr als Bratwurst und Bier,“ lautete am Sonntag die selbstbewusste Antwort von Pfarrer Harald Klöpper zum Auftakt von „Virtuoso“. Das neue Festival für klassische Musik wurde mit einem Neujahrskonzert in der Hohner Kirche eröffnet.

Der Auftritt von Melani und Filip Peoski traf auf großes Interesse. „Wieder einmal haben wir die Kirche voll,“ freute sich Hausherr Klöpper. „Wir hatten neben unseren kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdiensten Ausstellungen, Chor-Konzerte und Feiern in der Kirche. Jetzt steht zum ersten Mal ein Flügel im Kirchenschiff.“ Das Instrument, so Pfarrer Klöpper, symbolisiere den Mut zum Risiko von Melani und Filip Peoski: „Die beiden sind vor vier Jahren mit nicht mehr als einem Koffer hier in Hohne eingetroffen. Sie haben inzwischen bewiesen: In Lengerich kann man es zu etwas bringen.“

Bei der Planung und Organisation der Veranstaltungsreihe hat sich die evangelische Kirchengemeinde mit dem Musiker-Ehepaar zusammengetan und ein Konzept entwickelt. Die Peoskis haben beide Musik studiert. Seit 2015 betreiben sie eine private Musikschule in Hohne.

Für die Auftaktveranstaltung hatte das Duo bewusst auf Stücke gesetzt, die für Klavierduos geschrieben worden sind. Dass sie damit den Geschmack des Publikums trafen, machten schon zur Pause die vielen „Bravo“-Rufe und der große Applaus deutlich. Besonders Antonín Dvořáks Slawische Tänze, abgeleitet aus der Volkstanzmusik seiner Heimat, begeisterten die Besucher. Die Sammlung von 16 Instrumentalstücken gehört zu den bekanntesten Werken des tschechischen Komponisten. Ähnlich verhält es sich mit den Ungarischen Tänzen von Johannes Brahms, die den zweiten Teil des Konzertabends abschlossen.

Harmonie am Flügel, die ausgezeichnete Akustik der Kirche und viele Gäste bei der Premiere lassen hoffen, dass Lengerich mit dem „Virtuoso“-Musikfestival ein weiteres kulturelles Zeichen setzt. Bis Juni gibt es monatlich ein weiteres Konzert in der Kirche. Die zweite „Virtuoso“-Saison soll dann bereits im September starten, kündigte Filip Peoski an. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information und bei Foto Kiepker zu bekommen.