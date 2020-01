Beleuchtung ist oft nicht in Ordnung

Bemerkenswert sei aber auch die andere Seite dieser Plakette: Bei immerhin 25,0 Prozent wurden erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen und das HU-Siegel in den Fahrzeugschein geklebt wurden. Als völlig verkehrsunsicher wurde kein Auto eingestuft. Dies ist zusammengefasst das Ergebnis der HU-Statistik vor Ort, die vom TÜV Nord veröffentlicht wurde.

Zwei weitere Zahlen aus dieser Statistik: Der durchschnittliche Pkw, der an der TÜV-Station geprüft wurde, war 10,6 Jahre alt und hatte mehr als 121 000 Kilometer auf dem Tacho.

TÜV Nord-weit ist die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln wieder angestiegen. Diese Entwicklung ist in den Augen der Sachverständigen Beleg für die Notwendigkeit der unabhängigen und neutralen Hauptuntersuchung (HU), die in der Regel alle zwei Jahre fällig ist und wegen der Fahrzeuge mit Mängeln in die Reparaturbetriebe geschickt werden.

Rainer Bücker, der Leiter der TÜV-Station, sagt: „Wir freuen uns über die steigende Zahl von Fahrzeugen ohne Mängel. Die Hersteller bauen schließlich sichere Autos und legen auch Wert auf die Langzeitqualität. Zudem verstärken die Autohäuser und Werkstätten ihre Anstrengungen in Sachen Qualitätssteigerung. Wenn die Autofahrer sich intensiv um Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge kümmern und fällige Termine zur Inspektion und Instandhaltung wahrnehmen, können sie dem TÜV-Termin gelassen entgegensehen. Besonders freuen würde es uns aber auch, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrtantritt zur Regel wird.“

Dass die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen sind.

Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran hätten auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger und langlebiger Technik (zum Beispiel LED-Licht) ihren Anteil.

Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und schließlich „Bremse“.

Je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Termin sind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Die aktuellen TÜV Nord-Zahlen belegen: Bei der ersten HU im Alter von drei Jahren finden sich bei 6,1 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 10,6 Prozent und so geht es weiter bis zu den Elfjährigen, von denen 30,9 Prozent zur Reparatur in die Werkstatt müssen.

Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Verschleiß und den Mängeln anzusehen ist, liegt jetzt bei den Dreijährigen bei 49 311 Kilometern und bei den Elfjährigen bei 136 848 Kilometern auf dem Tacho.

Wichtig: Wer noch mit einer orangefarbenen Plakette für 2019 unterwegs ist, sollte schnell einen Termin bei seinem TÜV buchen. Mit dem Jahreswechsel ändert sich die Farbe der „fälligen“ Plaketten von Orange auf Blau und so ist zum Beispiel für Polizisten schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogen wurde. Dann wird bei Überziehung von mehr als zwei Monaten ein Verwarnungsgeld fällig und ab dem achten Monat kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu.

Als das Auto mit den geringsten Mängeln im gesamten TÜV-Report 2020 wird der Mercedes GLC genannt, gefolgt vom Porsche 911 in den vier folgenden Altersklassen. Am Ende der Skala rangieren in den verschiedenen Altersklassen der Dacia Logan, der Chevrolet Spark und der Chevrolet Matiz.

Neben dem Gesamtsieger Mercedes GLC werden auch die besten Autos in den verschiedenen Fahrzeugklassen aufgelistet: Opel Adam bei den Minis, Audi A1 als Kleinwagen, Mercedes A-Klasse als Kompakter, Mercedes C-Klasse als Mittelklassefahrzeug und die Mercedes B-Klasse als Van.