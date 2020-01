Vortrag in der Helios-Klinik

Lengerich -

Mit dem Thema Lipödem wird sich Felice La Forza in einem Vortrag in der Helios-Klinik befassen. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, klärt am 27. Januar konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten auf.