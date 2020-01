Es sei ein „komplexes Thema“, das auf die Lengerich Marketing GmbH warte. Michael Rottmann hatte am Donnerstagabend im Planungsausschuss einiges zu sagen. Zu den zentralen Aussagen seiner Präsentation gehörten unter anderem diese zwei Worte.

Wie berichtet hat die von Stadt, „Offensive“, Werbegemeinschaft und Bürgerstiftung Gempt gegründete Gesellschaft die Ausschreibung für das City-Management gewonnen. Rottmann wird zu seiner Rolle als Manager der Gempt-Halle nun auch noch federführend bei der Marketing GmbH einsteigen und das Citymanagement leiten. Wie das und die Arbeit der Gesellschaft aussehen soll, darüber informierte er die Ausschussmitglieder.

Das City-Management wird – so geht es schon aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) hervor – sein alleiniges Augenmerk auf die „nachhaltige Sicherung und Stärkung der Innenstadt“ legen, wie es in der Präsentation hieß. Dabei geht es zum einen um die Koordinierung von Isek-Projekten wie etwa das angedachte Fassadenprogramm. Zum anderen soll das City-Management Ansprechpartner sein für Einzelhändler und Immobilieneigentümer, aber auch die Stadt, interessierte Bürger und sonstige relevante Akteure – und dabei alle Kräfte bündeln, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Um das zu realisieren, soll es Arbeits- und Projektgruppen geben, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nannte Rottmann als wesentliche Aufgaben.

Die Marketing GmbH wird sich seinen Worten zufolge nicht auf das City-Management beschränken, sondern in die gesamte Stadt wirken, um sie attraktiver zu machen. Es gehe darum, „Netzwerke“ zu schaffen und Standortmarketing zu betreiben, um das „Negativ-Image“ Lengerichs aufzupolieren. Beispielhaft nannte Rottmann die Idee, einen Veranstaltungskalender in gedruckter Form zu erstellen, an dem alle Vereine und sonstige Akteure mitwirken.