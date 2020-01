Von Luca Pals Mittwochmorgen, neun Uhr: Die ersten beiden Stunden nähern sich in der Ladberger Grundschule dem Ende – auch für die Klassen 1a und 1b. Bald ist Pause und so können die Ladbergerinnen Lina Kötterheinrich und Lilli Pokriefke ein bisschen eher aus dem Unterricht gehen, da sie zu einem Interview mit der WN eingeladen worden sind. Die beiden FSJlerinnen sprachen über ihre Motivation, die schönen Seiten des Unterrichts und den Wechsel von der Schülerin zur Lehrerin.

Seit August letzten Jahres sind sie täglich in der Grundschule. Nicht nur dabei, sondern mittendrin: Aufsicht in der Pause, bei Aufgaben im Unterricht helfen, beim Mittagessen im Offenen Ganztag oder beim Spielen auf dem Pausenhof – die beiden 19-jährigen Ladbergerinnen sind gefragt und bei allen Kids bekannt.

Nunmehr das siebte Jahr ist es, in dem die Ladberger Grundschule ein Freiwilliges Soziales Jahr anbietet, berichtet Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper. Für Fragen und als Begleitperson steht seit vier Jahren Lehrerin Claudia Prihoda zur Seite: „Gerade in der Anfangsphase muss man viele Tipps geben und offen für die Fragen der Freiwilligen sein“, sagt sie. Die Eingewöhnungsphase – das sagen beide – wurde dadurch sehr erleichtert. So sei doch vieles neu gewesen, berichten beide. Während Lina Kötterheinrich im vergangenen Jahr ihr Abitur in Kamen beendete und schnell wusste, dass sie Grundschullehrerin werden wolle, sagt Lilli Pokriefke: „Ich habe ein einjährigesPraktikum im Kindergartenim Rahmen meines Fachabiturs am ‚Berufskolleg Tecklenburger Land‘ gemacht, aber wusste noch nicht, ob ich mit jüngeren oder mit älteren Kindern arbeiten möchte.“

Beide gingen mit unterschiedlichen Erwartungen in das Jahr, nun – zur Halbzeit – sagen sie: „Das FSJ hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist eine wertvolle Zeit für alle.“ Für sie selber, weil sie lernen würden, was sie beruflich wirklich wollen; für die Lehrer, weil diese große Unterstützung erfahren würden und für die Kinder, weil sie „zusätzliche Ansprechpartnerinnen und Hilfe“ in den beiden jungen Frauen hätten, sagt Lehrerin Claudia Prihoda. Kötterheinrich spricht auch davon, dass die Kinder „einem sehr viel entgegenbringen“ würden, ihre Mitstreiterin Pokriefke pflichtet ihr bei: „Die Freude und die Dankbarkeit der Kinder – das gibt einem sehr viel.“ Auch wenn der Nachmittag im Offenen Ganztag nicht immer einfach sei: „Dann kann es auch mal sehr laut und stressig werden“, geben beide zu, sei das Lächeln der Kinder das, was im Nachhinein hängen bleibe. Im Unterricht durfte Kötterheinrich bereits selber einige Unterrichtsphasen führen: „Das Unterrichten macht mir Freude. Die Kinder machen gerne mit. Da ist es einfacher.“ Der Wechsel von der Schulbank nach vorne an die Tafel sei für den ersten Moment „ungewöhnlich“ gewesen, sagt sie: „Daran muss man sich erst einmal dran gewöhnen.“ Da beide auf der Ladberger Grundschule einst selber die Schulbank gedrückt haben, sei es laut Pokriefke einerseits „besonders schön, hier arbeiten zu dürfen“ und andererseits „witzig, weil die Lehrerinnen, von damals nun zu Kolleginnen geworden sind.“

„Das ist einfach toll zu sehen und weckt viele Erinnerungen“, sagt Pokriefke. Ein allseits bekanntes Thema in der Schulpolitik ist die Inklusion von Kindern: „Das klappt aber sehr gut hier. Wir können individuell mit den Kindern arbeiten. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe“, berichten beide im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Neben dem Unterricht steht aber noch viel mehr an: Ein Theater-Ausflug nach Ibbenbüren war für Kötterheinrich eines der Highlights des ersten halben Jahres, für Pokriefke war die Arbeit im Schwarzlichttheater besonders faszinierend.

Lina Kötterheinrich wurde in ihrer Meinung bestärkt und will Grundschullehramt mit integrierter Sonderpädagogik in Bielefeld studieren. Lilli Pokriefke hat

zwei Möglichkeiten im Blick: „Ich habe mich für eine Erzieherausbildung beworben, aber auch für ein duales Studium bei der Polizei.“ Beides kann sie sich vorstellen. Prihoda: „Dafür ist ein solches Jahr auch gut. Um zu erkennen, was man wirklich möchte.“