Das barocke Glanzstück des genialen Komponisten Zelenka ist mittlerweile dem Dornröschenschlaf entrissen worden und wird in Lengerich vom Motettenchor Lengerich und dem Kourion-Orchester Münster unter der Leitung von Kantor Christoph Henzelmann aufgeführt. Als Solisten wurden Charlotte Jarosch von Schweder (Sopran), Katarina Andersson (Alt), Phillip Körner (Tenor) und Nicolas Kröger (Bass) verpflichtet. Karten zu 18 und 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Lengerich ( ✆ 0 54 81/33 91 10).

Am 8. März kommt Professor Thomas Hell (Mainz) zu einem Klavierkonzert ins Martin-Luther-Haus. Der Pianist wird ein Programm mit Werken von Schumann und Beethoven spielen, das er danach mit auf eine Konzertreise nach Tokio nimmt. Zwei Wochen später, am 22. März 2020, präsentiert der Gospelchor „Good News“ in der Stadtkirche jazzige Rhythmen, schwungvolle Melodien und meditative Songs unter der Leitung von Stefan Bruhn, Kreiskantor im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte.

Am Karfreitag, 10. April, ist zur Sterbestunde Christi ab 15 Uhr wieder eine Orgelmeditation in der Stadtkirche zu hören. Martina Gottschling liest ausgewählte Texte, Christoph Henzelmann an der Breidenfeld-Klais-Orgel spielt Werke von J. S. Bach, C. Franck und anderen.

Mit einem neuen Programm ist die Sängerin Jessica Burri am 10. Mai zu Gast in der Stadtkirche: „Sphärenklänge – Sphärengesänge“, eine Meditation über den heiligen Franziskus. Jessica Burris besondere Liebe gilt dem Spiel des Hammered Dulcimer, einem historischen Saiteninstrument aus England, mit dem sie sich begleitet. In ihren Auftritten entführt sie Hörer und Zuschauer auf eine Reise in außergewöhnliche Klang- und Bilderwelten.

Alle Veranstaltungen (bis auf die Karfreitagsmeditation) beginnen um 17 Uhr.