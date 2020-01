Billig produzierte Ware landet selbst beim Verwerter im Müll – mit Folgen für den DRK-Kreisverband: Der Preis für die Altkleider sei um 16 Prozent eingebrochen, sagt Hille .

Eine kleine sechsstellige Summe hat der Inhalt der 202 Container im Tecklenburger Land dem Kreisverband bislang im Jahr eingebracht. Finanziert wurde damit die Arbeit der 1200 Ehrenamtlichen – unter anderem deren Ausbildung und Ausrüstung. Inzwischen ist der Erlös nur noch fünfstellig. Im Sommer vergangenen Jahres habe der Verwerter mitgeteilt, dass er aufgrund der Qualität nicht mehr den bisherigen Preis zahlen könne.

Das liege auch am Einkaufsverhalten, meint Hille. Während man sich früher vielleicht „ein bis drei Mal im Jahr eingekleidet“ habe, wechsele die neueste Mode nun schnell, jeder wolle immer aktuell sein, für hochwertige Bekleidung fehle bei diesem Takt aber das Geld, sagt Hille. Dann werde zu Billigware gegriffen – die dann auch im Container landet. Diese Entwicklung schade der DRK-Arbeit. Denn es geht auch ums Geldverdienen, sagt Hille.

„Vergangenes Jahr haben wir noch versucht, jedes Kilo Altkleider zu bekommen.“ Das habe sich nun geändert. Man ziehe mit dem Verwerter an einem Strang. Der Verwerter unterscheide in vier Kategorien: „Crème-Ware“, die noch weiter getragen werden kann, Material für Putzlappen oder für Reißwolle und schließlich Müll. Die guten Sachen aus dem Tecklenburger Land landen in einem großen Markt in Afrika. Wer möchte, dass sie hier vor Ort zum Einsatz kommen, gibt sie im DRK-Kleidershop direkt ab.

Problematisch sei bei all dem unter anderem der hohe Synthetik-Anteil der Kleidung. Man habe versucht, das, was sonst im Reißwolf landet, neu zu verarbeiten. „Aber das ist sofort durchgescheuert“, sagt Johannes Hille. Keine Zweitverwertung dieser Sachen also. Der DRK-Vorstandsvorsitzende appelliert deshalb an die Nutzer der Container, diese sinnvoll zu befüllen: „Die guten Sachen für die gute Sache“, so hofft er, soll das Motto sein. Dann könnte der Erlös wieder steigen. Der Verwerter mache Stichproben. Für gute Ware gebe es gutes Geld.

Der Altkleider-Markt ist groß und vielschichtig, weiß Hille, der auch im entsprechenden Arbeitskreis des DRK-Landes- und Bundesverbands mitwirkt. Auch dort sei das Problem der Qualität lange bekannt. „Das ist extrem geworden.“