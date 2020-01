Musizieren auf höchstem Niveau

Die beiden sympathischen Musikerinnen sind international überaus erfolgreich, vielfach ausgezeichnet und auch Dr. Susanne Schulte, Geschäftsführerin der Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V., war unter den Besuchern dieses Konzertes der GWK-Preisträgerinnen. Ob im Duo oder solistisch, Liv Migdal und Simone Drescher brachten bei ihrem interessant aufgebauten Programm ihre ganzen Qualitäten zum Vergnügen des Publikums ein.

Sie eröffneten mit „Acht Stücke op. 39“ von Reinhold Gliere für Violine und Violoncello. Bei solch intensiver und gleichzeitig filigraner Spielweise waren diese Miniaturen in ein jeweils charakteristisches Gewand gekleidet. Reinhold Gliere zählt zu den bedeutenden russischen Komponisten, der, in der Geigentradition des Moskauer Konservatoriums stehend, impressionistische Einflüsse in seine Musiksprache integrierte. Mit Akribie und Feinsinn wussten Liv Migdal und Simone Drescher die kleinsten Schattierungen und Finessen auszuarbeiten.

Dass beide Künstlerinnen ihre spieltechnische Brillanz ganz in den Dienst des musikalischen Ausdrucks stellen, zeigte sich auch beim zweiten Duo-Werk, der „Sonate á la Mémoire de Claude Debussy“ von Maurice Ravel. Sie zählt zu den bedeutendsten Kompositionen für Streicherduo, besticht durch ihren innovativen Stil mit bitonalen Passagen und überaus anspruchsvoller Verarbeitung musikalischer Motive.

Die vier Sätze erklangen „wie vom Staub der Zeit befreit“ in einer jederzeit fesselnden Interpretation, wobei der Dialog der beiden Musikerinnen bis ins kleinste Detail eine gemeinsame Ausgestaltung zeigte. Filigrane Schattierungen wurden exquisit in den Spielfluss integriert. Die ungewöhnlichen Dissonanzen der daraus resultierende Klangfarbenreichtum fesselten und man genoss dieses meisterhafte Musizieren zweier herausragender Talente.

Aber auch solistisch wussten Liv Migdal und Simone Drescher das Publikum zu verwöhnen. Selten hört man die berühmte „Chiaconna“ aus der Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004 auf solch hohem Niveau wie an diesem Nachmittag. Kleinste Manierismen und Phrasierungen spielte Liv Migdal mit großem Können aus. Diese Chaconne ist für Violinisten wohl das Maß aller Dinge, die 256 Takte bilden gleichsam eine Welt für sich. Die einzelnen Variationen entfalteten bei so meisterhaftem Spiel ihren ganzen Reiz.

Auf gleich hohem Niveau war auch die Interpretation zweier Sätze aus der „Suite Nr. 6 BWV 1012 für Violoncello solo“ von Johann Sebastian Bach durch Simone Drescher angesiedelt. Pablo Casals hat sie gleichsam wiederentdeckt und seitdem sind sie fester Bestandteil des Repertoires aller großen Violoncellisten. Mit welchem Glanz und welcher Grazie Simone Drescher die beiden Sätze spielte, war etwas ganz Besonderes. Da genoss man jedes noch so kleinste Detail, war man eingefangen von der innigen und zu Herzen gehenden Spielweise von Simone Drescher.

Mit der „Sonate g-Moll op. 44 für Violine“ von Paul Ben Haim und der „Gramata cellam für Violoncello“ von Peteris Vasks begeisterten bei so inspirierendem Spiel auch Solowerke der moderneren Art das Publikum. Dieses Konzert hat die Gempt-Soireen um eine einzigartige Facette bereichert und wird lange in Erinnerung bleiben.