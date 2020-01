Mareike Schott hebt einen blauen Sack auf den Tisch, öffnet ihn, schüttet den Inhalt heraus. „Das ist der einzige, den wir in dieser Woche bekommen haben“, stellt die Geschäftsführerin des Sozialkaufhauses im Postgebäude an der Bergstraße fest. Das Sortieren hat sie, gemeinsam mit Brückenjobberin Sandra Burbank , schnell erledigt. Ein paar Kinderschuhe, ein Paar Sicherheitsschuhe, ein Basecap, ein Pullover, Tischdecken und Bettwäsche.

So froh sie über jede Spende ist, Bekleidung wäre ihr in diesem Fall lieber gewesen. Der Blick von Mareike Schott wandert über die Regale – gähnende Leere. „Sonst sind die Fächer voll, damit können wir dann schnell Lücken in den Verkaufsregalen schließen. Und eigentlich stapeln sich hier die Säcke mit Textilspenden.“ Sie klingt ratlos, kann sich den drastischen Rückgang nicht erklären.

Dass die Leute sich seltener von getragenen Kleidungsstücken trennen, glaubt sie nicht. „Die schmeißen unverändert viel weg.“ Warum das nur noch in reduziertem Umfang im Sozialkaufhaus landet – die Geschäftsführerin steht for einem Rätsel. Alle eingehenden Spenden werden sortiert, alles Tragbare weitergegeben – sprich im Sozialkaufhaus zum kleinen Preis angeboten.

„An der Qualität der Spenden hat sich nichts geändert“, betont sie im Gespräch mit den WN. Allenfalls zehn Prozent könnten nicht in den Verkauf gegeben werden, schätzt sie. „Darunter sind viele Schuhe, da darf nichts dran sein“, fügt sie hinzu. Egal ob Damen oder Herren: Bei den kleinen wie auch den großen Größen war das Angebot immer schon dünn. „Aber jetzt fehlt es auch in den gängigen Größen.“ Bei Baby- und Säuglingsbekleidung ist der Mangel in den Größen 56 und 62 besonders groß.

Das krasse Gegenteil dazu sind Bettwäsche, Tischdecken und Handtücher. „Die verkaufen sich wie geschnitten Brot“, beobachtet sie. Als Vollsortimenter bietet das Sozialkaufhaus zudem Koffer, Taschen, Handtaschen, Möbel, Geschirr, Bücher und Spiele an. Der blaue Sack ist gerade ausgeschüttet, da klopft es an der Tür. Ein Mann möchte ein Maßband, um einen Koffer auszumessen. Sandra Burbank gibt ihm ein Zentimetermaß, hilft ihm bei der Auswahl des richtigen Koffers. Zu sortieren gibt es ja gerade nichts.

Angenommen werden Spenden ausschließlich im Sozialkaufhaus an der Bergstraße. „Im Treffpunkt Klamotte an der Bahnhofstraße fehlt uns dazu der Platz“, erläutert Geschäftsführerin Schott. Möglich ist die Annahme montags bis freitags zwischen 9.30 und 18 Uhr.