Kandidatenkür steht bevor

So sagen Verantwortliche von SPD , CDU , Grünen und FDP übereinstimmend, dass es bereits Gespräche gegeben habe, wer denn als Kandidat überhaupt zur Verfügung steht und bereit ist, eine Aufgabe in der kommunalen Volksvertretung zu übernehmen. In den kommenden Wochen sollen Mitgliederversammlungen abgehalten werden, bei denen die 16 Wahlbezirke besetzt und gegebenenfalls Reservelisten aufgestellt werden.

Es zeichnet sich ab, dass es unabhängig vom Ergebnis einige personelle Änderungen im Rat geben wird. Namen werden zwar nicht genannt. Aber Andreas Kuhn , Fraktionsvorsitzender der SPD, kündigt an, dass ein „paar altgediente“ Ratsmitglieder nicht mehr antreten werden. Ähnlich äußert sich Dennis Schmitter , einer von zwei Sprechern der Lengericher Grünen.

Maik Wagner, Ortsvorsitzender der CDU, hält sich bedeckter. Er verweist darauf, dass noch „nichts in Stein gemeißelt“ sei, die Mitglieder das letzte und entscheidende Wort hätten. Zur Situation bei der FDP sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kerstin Glindmeyer, angestrebt werde grundsätzlich eine personelle Kontinuität, aber momentan sei man noch „in der Findungsphase“.

Bei den thematischen Schwerpunkten dürfte der Komplex Schule/Bildung eine große Rolle spielen. SPD-Mann Kuhn erinnert daran, dass sich seine Fraktion „massiv“ für die Gründung einer Gesamtschule stark gemacht habe. Damit soll offenbar beim Bürger gepunktet werden. Kerstin Glindmeyer betont, dass in Lengerich über die Gesamtschule hinaus viel in den Bereich Bildung investiert werde. Daran gelte es anzuknüpfen, um etwa bei der Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut aufgestellt zu sein. Dennis Schmitter kündigt an, für die Grünen werde es darum gehen, eine „Grundsatzentscheidung“ herbeizuführen, wie sich die Stadt im Grundschulbereich langfristig aufstellen will.

Maik Wagner nennt ebenfalls das Stichwort „Schule“, als es um Wahlkampfinhalte geht. Aber auch die „Baustelle Dyckerhoff“ wird vom CDU-Vorsitzenden ins Feld geführt. „Dem Fahrrad mehr Raum geben“ in Lengerich und weiter für eine Baumschutzsatzung kämpfen, diese Stichpunkte führt Dennis Schmitter für die Grünen bei den zu erwartenden Wahlkampfthemen noch an. Kerstin Glindmeyer sieht in Lengerich weiteres Potenzial im Tourismussektor, das gelte es auszuschöpfen – die Liberalen würden das vor dem Urnengang ansprechen, kündigt sie an.

Die FDP-Ratsfrau wie auch die Vertreter der anderen Parteien gehen davon aus, dass bundespolitische Aspekte bei der Kommunalwahl ebenfalls von Belang sein werden. Wagner nennt als Stichworte die Flüchtlingspolitik und die Klimafrage, Dinge, vor denen man vor Ort sich „nicht verstecken“ könne. Zudem, auch da herrscht Einigkeit in der Einschätzung unter den vier Lokalpolitikern, dürfte die politische Stimmungslage im Land nicht spurlos am 13. September vorbeigehen.

Obwohl die für die Sozialdemokraten momentan alles andere als gut ist, sagt An­dreas Kuhn, es sei Ziel, die SPD wieder zur stärksten Fraktion im Stadtrat zu machen. 2014 holte die Partei bei den Kommunalwahlen in Lengerich 43,9 Prozent. Die CDU erreichte seinerzeit 34,6 Prozent, die Grünen 16,1 Prozent und die FDP 5,4 Prozent.