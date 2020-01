Schneller als zunächst angekündigt hat die Eurobahn offenbar die Folgen des Streiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) überwunden. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll die Regionalbahn 66 (Münster-Osnabrück) bereits ab heute wieder rollen. Indes: „ Keolis hält bis Freitag am Busnotverkehr fest, damit alle Fahrgäste spätestens ab Montag, 27. Januar, über die wieder reguläre Nutzung der Teuto-Bahn informiert sind“, heißt es in einer Pressemitteilung des Eurobahn-Mutterkonzerns.

Demnach ist das Keolis-Werkstatt-Team in Hamm-Heessen seit rund zwei Wochen wieder vollzählig im Einsatz und konnte bereits über die Hälfte der Fahrzeugflotte auf die Schiene bringen. Wöchentlich werde sich „die Abarbeitung der Fahrzeugflotte positiv auf den Betrieb der Eurobahn auswirken“. Gleichwohl ist auch bei der RB 66 noch mit Sitzplatzeinschränkungen zu rechnen.

Bereits in den vergangenen Tagen war die Eurobahn vom vor eineinhalb Wochen veröffentlichten Zeitraum für den Ersatz-Fahrplan abgewichen. Hatte es zunächst geheißen, dass der bis zum 31. Januar gelten sollte, war Anfang dieser Woche dann vom 26. Januar die Rede und gestern Morgen vom 24. Januar – also Freitag.

Neben dem RB 66 fährt ab Lengerich auch der RE 2 der Deutschen Bahn.