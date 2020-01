Konkrete Planung kann beginnen

„Einmütig“ hat sich nach den Worten von Pfarrer Torsten Böhm am Mittwochabend das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde dafür ausgesprochen, den Neubau des Gemeindehauses am Kirchplatz mit dem Büro Hehnpohl Architektur aus Münster zu realisieren. Das war mit seinem Entwurf im Dezember bereits von einer Jury einstimmig zum Sieger eines Architektenwettbewerbs gekürt worden.

Um das Vorhaben nun weiter voranzutreiben, ist laut Böhm ein Arbeitskreis gegründet worden, in dem das Architekturbüro, das Presbyterium, der Kirchenkreis sowie die Landeskirche vertreten sind. Die beiden Letzteren, so der Pfarrer weiter, vor allem um bei den Verwaltungsabläufen beratend tätig zu werden. Er würde sich wünschen, wenn im Herbst/Winter dann mit den Bauarbeiten begonnen werden könnte. Zu rechnen sei mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr.

Verantwortliche von Hehnpohl waren am Mittwoch bei der Sitzung anwesend, um ihren Entwurf zu erläutern. Es habe viele Fragen und Anmerkungen gegeben, berichtet Böhm. Zudem seien auch die anderen Pläne aus dem Wettbewerb noch einmal gezeigt worden. Wie schon zuvor bei der öffentlichen Präsentation im Martin-Luther-Haus und bei den Rückmeldungen von Mitarbeitern der Kirchengemeinde sei die Arbeit des münsterischen Büros als „gut, sinnvoll und praktikabel“ erachtet worden. Als Pluspunkte nennt Böhm vor allem die vorgesehene Raumaufteilung, die unter anderem eine gute Orientierung biete, den „einladenden Charakter“, und die Öffnung Richtung Kirche/Kirchplatz. Auch die Lösung für den Jugendbereich, der räumlich etwas abgesetzt worden ist und Zugang zu einem Außenbereich bekommt, wird positiv bewertet. Zudem sprach der Pfarrer den finanziellen Aspekt an. Eine genaue Kostenplanung werde es zwar erst mit der Bauplanung geben, aber es sei realistisch, dass der gesetzte Rahmen von 2,3 Millionen Euro mit dem ausgewählten Entwurf eingehalten werden könne.

Aufgabe des Arbeitskreises werde es jetzt vor allem sein, in die Detailarbeit zu gehen. Weiterhin sei es für haupt- und ehrenamtlich Aktive der Gemeinde möglich, Ideen und Vorschläge einzubringen. Der Abriss der alten Häuserfront solle möglichst zeitnah zum Baubeginn in Angriff genommen werden. Einige Mieter wie der Betreiber des Restaurants „Esszimmer“ haben die Immobilie verlassen, andere sind aber noch drin. Deshalb, das betont Böhm, wolle man auf keinen Fall Zeitdruck aufbauen.

Der Abriss der weiteren Teile des Gesamtkomplexes werde schließlich erfolgen, wenn das neue Gemeindehaus steht. Das heißt für den Investor, der das Grundstück an der Schulstraße nutzen will, dass er für die Umsetzung seiner Pläne noch Zeit hat. Bei der Frage, um wen es sich dabei handelt, hält sich die Kirchengemeinde nach wie vor bedeckt. Pfarrer Böhm sagt, dass es in der Sache eine Abstimmung mit der Stadt gebe und auch erste Ideen. Durch Vorverträge hätten alle Beteiligten Planungssicherheit.