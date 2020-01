Die Polizei führt am Montag, 27. Januar, in Lengerich und Ibbenbüren sowie am Dienstag, 28. Januar, in Emsdetten Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls durch.

Wie berichtet, hat es in den vergangenen Wochen in der Region einen erheblichen Anstieg der Fallzahlen gegeben. „Die Täter nutzen die Dunkelheit, um nicht entdeckt zu werden und in aller Ruhe nach geeigneten Einbruchsobjekten zu schauen“, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle der Polizei Kreis Steinfurt. Der Einbruch in die bislang als sicher geglaubte Wohnung oder in das als sicher geltende Haus könne für die Bewohner erhebliche seelische und auch körperlich wirkende Folgen nach sich ziehen.

Um diesem „gemeinschädlichen Verhalten entgegenzuwirken“, will die Polizei in den drei genannten Kommunen tätig werden. Ziel der Aktionen ist es, Erkenntnisse zu Tätern und Organisationsstrukturen von örtlichen, aber auch überörtlich agierenden Tätergruppierungen zu gewinnen. Die Polizei bittet vor allem die Bürger in den Bereichen der geplanten Schwerpunkteinsätze, die Beamten bei der Erkenntnisgewinnung durch Hinweise über Auffälligkeiten zu unterstützen. Von besonderem Interesse seien dabei fremde ältere Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen und sich auffällig in Wohngebieten aufhaltende einzelne Personen oder Personengruppen. Bisherige Erkenntnisse hätten gezeigt, dass Einbrecher im Vorfeld oft die örtlichen Gegebenheiten und auch geeignete Objekte auskundschaften.

Die Ermittler bitten darum, Hinweise, auch wenn sie im ersten Ansatz unbedeutend erscheinen, insbesondere an den Aktionstagen an die Polizeidienststellen in Lengerich ( ✆ 0 54 81/ 93 37-45 15), Ibbenbüren und Emsdetten.