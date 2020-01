Wohlfühlen steht im Mittelpunkt

Wird die Diagnose Krebs gestellt, „stürmt viel auf die Betroffenen, aber auch auf deren Angehörige ein“, sagt Susanne Reimann-Anders . Die Psychoonkologin wird täglich mit diesem Thema in der Palliativ-Einheit der Helios-Klinik konfrontiert. Dorthin kommen Menschen, die in der Regel nicht mehr heilbar sind. „Wir kümmern uns nicht nur um die schnell erkennbaren Probleme wie Angst, Schmerzen oder Luftnot“, erläutert Dr. Christiane Sobieroy . Der Patient werde ganzheitlich in den Blick genommen, so die Oberärztin mit dem Schwerpunkt Onkologie.

In der Regel sind die Erkrankten zwei bis drei Wochen im Haus an der Martin-Luther-Straße. Zeit genug, um zu ergründen, ob eine Rückkehr nach Hause angezeigt ist oder die Unterbringung in einem Heim oder einem Hospiz die bessere Lösung darstellt. Für den Betroffenen wie auch für seine Angehörigen.

Dabei kommt dem Team zu Gute, dass es sich bei der Helios-Klinik Lengerich um ein relativ kleines Haus handelt. „Für die Patienten ist es gut, vertraute Gesichter um sich zu haben“, stellt Margarete Steinmann immer wieder fest. Was umgekehrt auch gelte, betont die evangelische Krankenhauspfarrerin.

„Manchmal ist es sogar für die Betroffenen wie ein Stück weit nach Hause kommen“, erfährt Susanne Reimann-Anders immer wieder. „Hier ist es vertraut und persönlich“, gibt sie die Aussage einer Patientin wieder, die auch schon in großen Kliniken mit ihrer Tumorerkrankung stationär behandelt worden ist.

„Für mich ist das Besondere unserer Abteilung und das, was uns von anderen unterscheidet, die enge Verzahnung von Onkologie und Palliativmedizin“, gibt Michael Katt seinen Eindruck wieder. Der Oberarzt und ausgebildete Palliativmediziner nennt einen weiteren Aspekt: „Ein Großteil der Patienten wird im gesamten Krankheitsverlauf vom vertrauten Team heimatnah betreut. Dadurch, dass wir die Patienten oft lange kennen, ergibt sich eine eher ganzheitliche Sichtweise.“

Einen weiter Aspekt, der zum Sich-geborgen-fühlen der Erkrankten beiträgt, nennt Laura Nass: „Sie können hier schreien, weinen, einfach ihre Gefühle rauslassen. Hier ist alles erlaubt, denn das Wohlfühlen der Betroffenen steht im Mittelpunkt“, sagt die Krankenpflegerin. Dazu zählt sie ausdrücklich auch das Spielen von Wunschmusik. „Wir sind hier ganz breit aufgestellt“, schmunzelt sie.

Dass diesem Aspekt große Bedeutung zukommt, erfährt Susanne Reimann-Anders immer wieder. „Die Patienten können hier Dampf ablassen. Zuhause tun sie das oft nicht, weil sie ihre Angehörigen schonen wollen.“ Und so zieht auch schon mal der Duft frisch gebackener Waffeln über die Station. Eine Kochnische im Aufenthaltsraum macht es möglich. Sogar eine große Party hat ein Patient schon im Haus an der Martin-Luther-Straße gefeiert. „Eigentlich war eine große Geburtstagsparty in einer Lokalität geplant“, erinnert sich die Psycho-Onkologin. Die Krebserkrankung torpedierte dieses Vorhaben. Kurzerhand wurde die Feier dann in den Tagungsraum der Klinik verlegt – dank des Einverständnisses der Geschäftsführung. „Für den Betroffenen und seine Familie war das einfach nur toll.“

Die „Begleitung von der Aufnahme bis zur Entlassung“, von der Susanne Reimann-Anders spricht, erstreckt sich auf die ganze Palette der vom Team zu leistenden Unterstützung. Und darüber hinaus. Zwei Mal im Jahr werden die Angehörigen zu einer Erinnerungsfeier eingeladen. Dort werden die Namen der Verstorbenen verlesen, für jeden eine Kerze entzündet und miteinander gesprochen. „Bei manchem Namen tauchen im Kopf schon Bilder und Geschichten auf“, erzählt die Psychoonkologin. Von den Angehörigen kämen durchweg positive Rückmeldungen, „weil denen das bei der Trauerbewältigung hilft“. Einige Frauen hätten sich sogar zu einem Kreis zusammengefunden, der sich regelmäßig trifft. „Witwengruppe nennen die sich“, muss Susanne Reimann-Anders unwillkürlich lächeln.