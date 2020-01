Prägend fürs Stadtbild

Dort, wo Generationen von Lengericher Bürgern ihre Familienfeiern abgehalten haben, im Saal getanzt oder in der „Upkammer“ getafelt, bietet seit Samstag der Drogeriemarkt Rossmann seine Waren auf über 700 Quadratmetern an.

Investor Hendrik Olliges hatte alle am Neubau Beteiligten zu einer kleinen Eröffnungsfeier an den alten „Haus Werlemann“-Standort eingeladen. Schauplatz: eine von zwei neu entstandenen Mietwohnungen im Obergeschoss des Objektes in der Altstadt. Beide Wohnungen sind übrigens noch nicht vermietet, wie der Investor mitteilte. Neben dem Ladenlokal und dem Wohnraum ist zusätzliche Parkfläche auf dem circa 900 Quadratmeter großen Grundstück entstanden. Diese werden zum Teil von Rossmann genutzt, zum Teil bietet sie Olliges Interessierten für eine Monatsmiete als Dauerparkplatz an.

Einen direkten Zugang von dort zur Fußgängerzone Bahnhofstraße gibt es allerdings nicht mehr wie in früheren Zeiten. Das mussten am Eröffnungstag auch viele Kunden des Drogeriemarktes feststellen.

Wilhelm Möhrke zeigte sich vor allem erleichtert darüber, dass die Sandsteinfassade des einstigen Hotels erhalten geblieben ist. „Da hat Herr Olliges keine Kosten und Mühen gescheut“, lobte Lengerichs Bürgermeister. Er betonte zudem, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gegeben und der Stadtrat, trotz vieler Kritik und Anfeindungen, das Projekt mitgetragen habe. Möhrke sprach von einem vernünftigen und sinnvollen Bau, der prägend für diesen Teil des Stadtbildes sei.

Hendrik Olliges Dank galt als erstes den Bewohnern der Nachbargrundstücke, die einiges zu ertragen gehabt hätten. Auch erinnerte er an seinen Schrecken, als ihn eines Morgens der Bauleiter angerufen habe: „Wir haben da ein kleines Problem“ und er ihm dann ein Foto von vier Totenschädeln aufs Handy geschickt habe. Die Knochen hat die Polizei kurz darauf an Gerichtsmediziner in Münster weitergegeben, um Sicherheit zu haben, dass ein Verbrechen ausgeschlossen werden kann. Die Ergebnisse der Untersuchung liegen bislang noch nicht vor.

All dies war bei der Feier vergessen und sowohl Investor als auch Bürgermeister drückten ihre Hoffnung aus, dass der Neubau mit alter Fassade nicht das einzige gemeinsame Projekt bleiben werde.

Wie zu hören ist, ist derzeit offenbar noch nicht klar, welche Nachfolgenutzung es wenige Meter weiter für die Immobilie gibt, in der Rossmann bislang beheimatet war. Gespräche mit potenziellen Interessenten hat es dem Vernehmen nach aber bereits gegeben.

Ähnlich äußert sich die VR-Bank Kreis Steinfurt zum Stand der Dinge beim Haus Rathausplatz 9, in dem bis vor einigen Wochen Sport Dierker ein Geschäft betrieb. Direkt daneben, an der Bahnhofstraße 1, steht ein weiteres Gebäude schon etwas länger leer. Es kann aktuell nicht genutzt werden. Die Eigentümer bemühen sich nach eigenen Angaben zusammen mit den zuständigen Behörden darum, dass sich das möglichst bald wieder ändert. Und wiederum daneben steht eine Immobilie offenkundig zum Verkauf. Mit „Wohn- und Geschäftshaus im Herzen von Lengerich!!“ wird für das Objekt Bahnhofstraße 3, in dem im Erdgeschoss seit einigen Jahren im Kunstraum 3 immer wieder Ausstellungen zu sehen sind. Der aufgerufene Preis: 350 000 Euro.