Schießstand soll erweitert werden

Als gelungen hat Wilhelm Himmelreich das Vereinsjahr 2019 für die Schützen Hohne-Niedermark bezeichnet. Diese positive Bilanz zog der Vorsitzende anlässlich der Jahreshauptversammlung in der Schützenhalle an der Knemühle und verband sie mit einem Dank an alle Helfer. Erstmalig wurde die Versammlung mit einem Grünkohlessen verknüpft. Knapp 60 Mitglieder waren dabei.

Schriftführer Jörn Rehner verlas das Protokoll der Versammlung 2019 und führte, illustriert durch digitale Bilder, durch die Ereignisse des vergangenen Schützenjahres.

Kassierer Hans-Werner Hölscher verlas den Kassenbericht und kam zu einer insgesamt guten Bilanz. Renate Heemann bescheinigte als Kassenprüferin eine gute Kassenführung, sodass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Für Renate Heemann wurde Ralf Auffahrt zum Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre gewählt.

Bei den Wahlen ging es unter anderem um den stellvertretenden geschäftsführenden Vorstand. Udo Auffahrt (zweiter Vorsitzender) und Lena Himmelreich (zweite Schriftführer) wurden in ihren Ämtern bestätigt, Gerd Vogelpohl ist neuer zweiter Kassierer. Des weiteren wurden Lars Knapheide und Markus Peters neue Beisitzer. Anika Rücker, Michelle Minneker, Sven Jost und Stefan Himmelreich komplettieren durch Wiederwahl die Gruppe der Beisitzer. Bei den Schießwarten gab es keine Veränderungen. Die Mitglieder gaben Klaus Minneker (erster Schießwart), Tobias Haarlammert (zweiter Schießwart), Ralf Keppler und Stefan Haver (beide Standaufsichten) erneut ihr Votum.

Beschlossen wurde zudem die Renovierung des Schießstandes, der fürs geplante Luftgewehrschießen erweitert werden muss. Bekanntgegeben wurde außerdem, dass am Schützenfestsamstag im August 21 langjährige Mitglieder geehrt werden sollen. Die Jubilare werden laut Pressemitteilung noch schriftlich informiert.

Termine 26. Februar: Bettenparty, 18 Uhr, Schützenhalle28. März: Heimatpflege, 9.30 Uhr, Schützenhalle11. April: Osterfeuer, 18 Uhr, Hof Dellbrügge30. April: Maibaumrichten der Hohner Vereine, 18 Uhr, Hohner Sportplatz13. Juni: Schützenfest Vortlage, 20 Uhr, Poolhalle21. Juni: Heimatschützenfest in Ibbenbüren, 13 Uhr, Schützenhalle26. Juni: Chargenwahl, 19 Uhr, Schützenhalle27. Juni: Schützenfest Antrup, 20 Uhr, Festplatz3. Juli: Menschenkickerturnier Settel, 19 Uhr, Festplatz4. Juli: Schützenfest Settel, 20 Uhr, Festplatz18. Juli: Schützenfest Hohne-Ost, 20 Uhr, Festplatz19. Juli: Schützenfest Ringel, 18 Uhr, Festplatz25. Juli: Königsschießen, 16 Uhr, Schützenhalle1. August: Jubiläumsschützenfest Hölter, circa 14 Uhr, Schützenhalle8. August: Grenzstreitigkeiten mit Schützen Meckelwege, 15 Uhr, Knemühlen-straße14. August: Flunkyball-Turnier, 19 Uhr, Schützenhalle15./16. August: Schützenfest, jeweils 14 Uhr, Schützenplatz17. August: Fahrradtour, 16 Uhr, Schützenplatz22. August: Zeltparty Knemühle, 21 Uhr, Schützenplatz6. September: Schützenfest Holzhausen, 20 Uhr, Festplatz12. September: Scheibenhängen, 15 Uhr, Schützenhalle24. Oktober: Internes Kaiserschießen, 15 Uhr, Schützenhalle8. November: Laternenumzug am Niedermarker See, 17 Uhr, Schützenhalle15. November: Volkstrauertag, 11 Uhr, Hohner Kirche5. Dezember: Hohner Weihnachtsmarkt, 14 Uhr, Hohner Kirche15. Dezember: Seniorennachmittag, 15 Uhr, Schützenhalle22. Januar: Jahreshauptversammlung mit Grünkohlessen, 18 Uhr, Schützenhalle ...

Tobias Haarlammert nahm die Ehrung der Vereinsmeister vor. Vereinsmeister bei den Damen ist Heidi Auffahrt (142,1 Ringe), den zweite Platz holte Renate Keppler (140,9), den dritten Platz Stefanie Rehner (138,4). Bei den Herren verteidigte Jörn Rehner mit 148,8 Ringen den Vereinsmeistertitel. Zweiter wurde Ralf Keppler (148,1), Dritter Jens Fahrenhorst (146,0).