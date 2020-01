Ein Genuss für alle Sinne

In eine Art Heimatrausch versetzten die beiden Rezitatoren Berthold Ostermann und Heinz-Dieter Havermeyer die Besucher des Kaminabends im Heimathaus. Der Heimatverein hatte zum siebten Mal eingeladen und wieder waren beide Abende ausverkauft. „Heimat – unterwegs und wieder daheim“, getreu diesem Motto, einem Werk von Theodor Fontane entnommen, nahmen die beiden Akteure die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch unterschiedliche Epochen literarischer Werke zum Thema Heimat.

„Wenn Ende Januar montags und dienstags Rauch aus dem Schornstein des Heimathauses aufsteigt, ist wieder Kaminabend,“ begrüßte Dr. Alois Thomes , Vorsitzender des Heimatvereins, die Gäste. Er sprach von einem wunderschönen Format, das offensichtlich großen Anklang finde. „Zum Thema des heutigen Abends kann sich jeder seine Gedanken machen, was Heimat für ihn bedeutet. Es ist aber wichtig, dass über den Begriff Heimat gesprochen wird, gerade in heutiger Zeit“, bemerkte Alois Thomes. Er versprach einen großen Spannungsbogen, von Paul Gerhardt über Theodor Fontane und Theodor Storm bis zu Milva. Mal gebe es ernste Beiträge und ein tüchtiger Schuss Humor sei auch mit dabei.

Die Besucher ließen sich von der Atmosphäre vereinnahmen, die Berthold Ostermann und Hans-Dieter Havermeyer mit ihren Vorträgen verbreiteten, während im Hintergrund das brennende Holz im Kamin knisterte und wohlige Wärme erzeugte. Im Blickpunkt der Vorbereitungen habe der 200. Geburtstag von Theodor Fontane Ende vergangenen Jahres gestanden. „Er hat den Begriff Heimat wie kein anderer in seinen literarischen Werken geprägt“, führte Berthold Ostermann aus.

Er habe in der Grundschule noch Heimatkundeunterricht gehabt und sei dadurch stark beeinflusst worden. Leider sei das Format durch Sachunterricht ersetzt worden. Zum Glück begegne man heute dem Begriff Heimat wieder öfter. „Augen schließen und genießen“, empfahl der Rezitator den Gästen.

Ein Loblied brachte Berthold Ostermann auf seine Heimat Weserbergland aus. Er sang die erste Strophe der „Ode an das Weserland“ mit Inbrunst. Da durfte die Hymne „Westfalenlied“ nicht fehlen. Allerdings wagte Hans-Dieter Havermeyer nicht zu singen: „Das konnte ich schon in der Schule nicht“. Schmunzeln rief Berthold Ostermann beim „Lob der Heimat“ von Alfred Lau hervor, dass er im ostpreußischen Dialekt vortrug. Und Hans-Dieter Havermeyer verhehlte einmal mehr seine Verehrung für die Sängerin Milva nicht. Er erntete für den Liedtext „Das alte Haus mit Blick auf´s Meer“ viel Beifall.

Mal poetisch, mal heiter, mal ernst, mal humorvoll. Es war nie langweilig. Wozu auch Ausdrucksweise und Darstellung durch die Akteure beitrugen. Und plötzlich tauchten zwei weitere Personen im Vortragskreis auf: Alois Thomes und Alt-Bürgermeister Friedrich Prigge trugen zur Freude des Publikums, zusammen mit Berthold Ostermann und Hans-Dieter Havermeyer, „Trost im Unglück“ von Ernst Klotz vor.

Am Gelingen des Abends hatte auch Sopranistin Angelika Beneteau mit dem Lied „Die alte Heimatstadt sieht noch gleich aus“, einer deutschen Fassung von „Green, green grass of home“ von Tom Jones, großen Anteil. Für weitere musikalische Highlights sorgten Noah, Birte, Leandra und Charlotte von „Hannah´s Saxophons“ unter der Leitung von Stefanie Bloch, der neuen Leiterin der Musikschule Tecklenburger Land.

„Heimat ist da, wo´s dampft und duftet“: Die Besucher erfreuten sich in der Pause an leckeren, zuckersüßen Quarkbällchen, die weg gingen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Nicht nur genießen war für die Gäste angesagt. Sie machten mit und stimmten in die Heimatlieder „Kein schöner Land in dieser Zeit“ und „Am Brunnen vor dem Tore“ bereitwillig ein.