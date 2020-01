Was sagen, wenn der andere traurig ist?

Möglich wird ihr Engagement durch Spenden aus der Elternschaft und von zwei Firmen. Zunächst ist Gabi Mersch insgesamt sieben Mal in Wechte, um mit den Kindern, die im Sommer in die Schule kommen, spielerisch zu arbeiten. Zudem gehören zum Projekt vier Stunden Seminar mit dem Kita-Team und zwei Stunden mit den Eltern. Erzieherin Sandra Pulsfort sagt, man sei so überzeugt und begeistert von „Giraffenfreunde“, dass der Wunsch besteht, es „dauerhaft“ im Kindergarten zu etablieren. Ob das gelinge, hänge an der Finanzierungsfrage.

Seit Beginn des Jahres besucht Gabi Mersch ein Mal pro Woche die Kinder in Wechte. Mit „Gerda“, „Jammerlappen“ und anderen Handpuppen – „damit kann man hervorragend arbeiten“ – will sie zum Beispiel vermitteln, wie sie ihre Gefühle gegenüber anderen formulieren können oder aber wie man angemessen reagiert, wenn jemand sagt, dass er traurig oder wütend, fröhlich oder aufgeregt ist. „Empathie wird in die Wiege gelegt“, sagt die Westerkappelnerin. Aber wie diese gestärkt und in die richtigen Bahnen gelenkt werden kann, darum gehe es ihr.

Sandra Pulsfort ergänzt, dass die Mädchen und Jungen lernen sollten, Sprache auch dann als Instrument einzusetzen, wenn Konflikte zu lösen sind. Der „Körper als Waffe“ solle keine Chance haben. So gehe es bei der Zusammenkunft mit den Eltern etwa darum, schnelle Tipps wie „Dann schubs doch zurück“ aus dem Erziehungsrepertoire zu nehmen. Mütter und Väter sollen aber auch erfahren, wie sie daheim den Kindern die Freiheiten geben, die ihnen zustehen, aber zugleich den Rahmen und die Grenzen setzen, die es für einen Alltag braucht, in dem „die Bedürfnisse aller“ ihren Platz haben.

Was ihr bei „Giraffenfreunde“ besonders positiv auffalle, sagt Sandra Pulsfort, sei die Tatsache, dass die angehenden Schulkinder wie Multiplikatoren wirken und das Erlernte spielerisch an die Jüngeren weitergeben. „Das ist einfach toll.“