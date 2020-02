Die Kegelbahn wird geschlossen, Restaurant- und Biergarten-Betrieb eingestellt. Eine Entscheidung, die alles andere als leicht gefallen sei und die geraume Zeit gebraucht habe, um zu reifen. Innerhalb der Familie und mit Beratern habe es deswegen viele Gespräche gegeben, betont der Wirt. Was bleibt, sind der Hotelbetrieb und das Geschäft mit Gesellschaften ab 30 Personen aufwärts bis maximal 80. Die würden, so der Gastronom, vom Essen bis zum Kaffee weiterhin alles bekommen, was beispielsweise für eine Familien- oder Vereinsfeier benötigt werde.

In Sachen Übernachtungsgästen erzählt Erni Strothmann , dass viele Monteure nach Wechte kämen, aber auch Radler und nicht zuletzt Besucher der Freilichtbühne im nahen Tecklenburg. Wie es mit dem neuen Konzept laufen werde, müsse man abwarten. Klar sei aber gewesen, dass man nicht mehr jeden Abend und sonntags teilweise durchgehend 14 bis 15 Stunden auf den Beinen sein wolle.

Seit ein paar Tagen stehen die Neuigkeiten auch schon auf der Internetseite des Landgasthofes. Die Resonanz sei einhellig gewesen: zum einen Verständnis, zum anderen Bedauern.

Erni Strotmann weist im Zusammenhang mit den Veränderungen zudem darauf hin, dass Gutscheine bis zum 31. März eingelöst werden sollten.